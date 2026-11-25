TP. Hồ Chí Minh khẩn trương xây dựng hệ số K năm 2027, đảm bảo giá đất tiệm cận thị trường - Ảnh minh họa: Hoài An.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thành phố đang nỗ lực hoàn thiện cơ sở pháp lý và phương pháp định giá đất, nhằm đảm bảo việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với biến động của thị trường bất động sản, điều kiện kinh tế - xã hội và các quy định pháp luật hiện hành.

Theo Quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì thực hiện dự án trên phạm vi toàn Thành phố. Việc xây dựng hệ số K sẽ được tiến hành theo từng loại đất, khu vực và vị trí tương ứng với bảng giá đất. Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo tính khoa học, khách quan, công khai và minh bạch trong quá trình xác định giá đất, từ đó, phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xác định nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định.

Nội dung trọng tâm của dự án bao gồm việc điều tra, khảo sát, thu thập và phân tích thông tin giá đất thị trường một cách toàn diện. Các cơ quan chức năng sẽ đánh giá mức độ phù hợp giữa bảng giá đất hiện hành với giá giao dịch thực tế trên thị trường.

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, cơ quan chuyên môn sẽ xác định các hệ số điều chỉnh theo biến động thị trường, quy hoạch và những yếu tố khác có ảnh hưởng đến giá đất. Cụ thể, việc này bao gồm việc xác định loại đất, khu vực, vị trí tại từng phường, xã, đặc khu và đối chiếu dữ liệu tương ứng với bảng giá đất do cơ quan có thẩm quyền quyết định. Các mức điều chỉnh sẽ được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế và quy định tại Nghị định số 49/2026 của Chính phủ.

Để đảm bảo tính chính xác và khách quan, UBND Thành phố đã giao các sở, ngành, cơ quan Thuế Thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ. Các đơn vị này có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu, tổ chức điều tra, khảo sát và góp ý dự thảo. Đặc biệt, UBND các phường, xã, đặc khu sẽ phối hợp điều tra, khảo sát, xác minh và cung cấp dữ liệu giá đất trên địa bàn, làm căn cứ quan trọng để tổng hợp, phân tích và xây dựng hệ số điều chỉnh chung của Thành phố.

Sau khi hoàn tất công tác khảo sát và phân tích dữ liệu, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ xây dựng dự thảo Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2027 cùng các phụ lục. Hồ sơ này sẽ được tổ chức lấy ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, sau đó trình Hội đồng thẩm định xem xét trước khi hoàn thiện và báo cáo UBND Thành phố quyết định.

Dự án được triển khai từ tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2026, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành hồ sơ, trình UBND xem xét ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2027 để áp dụng từ ngày 1/1/2027, theo quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Việc chuẩn bị xây dựng hệ số K năm 2027 ngay trong những tháng cuối năm 2026 cho thấy sự chủ động của TP. Hồ Chí Minh trong việc cập nhật các yếu tố biến động của thị trường vào quá trình xác định giá đất. Điều này không chỉ tạo cơ sở vững chắc cho việc áp dụng hệ số K từ đầu năm tới mà còn góp phần quan trọng vào việc quản lý đất đai hiệu quả, đảm bảo công bằng và minh bạch trong các giao dịch liên quan đến đất đai trên địa bàn Thành phố.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đang lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Thời gian lấy ý kiến góp ý từ ngày 20/11 đến hết ngày 29/11/2026.