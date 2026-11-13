TP Hồ Chí Minh: Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ tại cơ sở kinh doanh gas

Tại hiện trường, lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, ưu tiên cao nhất cho việc tìm kiếm, cứu người bị nạn. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương di dời từng mảng bê tông, mở lối tiếp cận những vị trí nghi ngờ có người mắc kẹt.

Hiện trường vụ nổ.

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt sau vụ nổ. Ảnh: PC07

Theo thông tin từ UBND phường Tân Thuận, tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm, số 81 đường Bùi Văn Ba do ông Cao Thế Hiển (sinh năm 1974, ngụ tại 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh) làm chủ, xảy ra vụ nổ khí gas (chưa rõ nguyên nhân). Hậu quả làm sập hoàn toàn căn nhà số 81 và 83 Bùi Văn Ba, gây ảnh hưởng đến một số công trình và tài sản của người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng của phường Tân Thuận đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố triển khai công tác phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, kiểm tra và tìm kiếm người có khả năng bị mắc kẹt; đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả.

Cùng với giải cứu 4 người mắc kẹt, còn có 6 người khác bị thương (là hàng xóm các căn nhà kế bên) đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội và Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập. Hiện sức khỏe 6 người này đã ổn định.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục tập trung xử lý vụ việc, thống kê thiệt hại và điều tra, xác minh nguyên nhân. Thông tin chính thức về vụ việc sẽ được cập nhật khi có kết quả từ cơ quan có thẩm quyền.