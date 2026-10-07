TP Hồ Chí Minh: Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng xe máy
Sáng 7-10, một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh gây thiệt hại nhiều tài sản.
Theo đó, vụ cháy xảy ra lúc hơn 3 giờ sáng cùng ngày. Lực lượng tại chỗ và người dân xung quanh đã phát hiện kịp thời, cùng phối hợp dập lửa nhưng đám cháy lan rộng nhanh. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hồ Chí Minh điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để chữa cháy.
Tại hiện trường, mái nhà và khung thép của cửa hàng xe máy đổ sụp, nhiều tài sản bên trong hư hỏng nặng. Vụ cháy cũng ảnh hưởng đến hai căn nhà liền kề. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, thống kê thiệt hại.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/tin-tuc/tp-ho-chi-minh-khan-truong-dieu-tra-nguyen-nhan-vu-chay-cua-hang-xe-may-1059709