TP Hồ Chí Minh: Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng xe máy

Theo đó, vụ cháy xảy ra lúc hơn 3 giờ sáng cùng ngày. Lực lượng tại chỗ và người dân xung quanh đã phát hiện kịp thời, cùng phối hợp dập lửa nhưng đám cháy lan rộng nhanh. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hồ Chí Minh điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy được phong tỏa sáng 7-10 phục vụ công tác xử lý, điều tra nguyên nhân. Ảnh: NGỌC KHẢI

Tại hiện trường, mái nhà và khung thép của cửa hàng xe máy đổ sụp, nhiều tài sản bên trong hư hỏng nặng. Vụ cháy cũng ảnh hưởng đến hai căn nhà liền kề. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, thống kê thiệt hại.