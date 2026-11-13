TP Hồ Chí Minh khẩn trương cấp cứu các nạn nhân vụ nổ ở cửa hàng gas

Theo đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhận được báo cáo nhanh của Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện về tình hình tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bị thương do vụ nổ bình gas, sập nhà tại địa chỉ số 79 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận xảy ra cùng ngày.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ khẩn trương tìm người bị mắc kẹt.

Theo báo cáo của các đơn vị, tính đến 17h04 chiều nay, ghi nhận 14 người bị nạn, trong đó 9 người đang được điều trị tại các bệnh viện, 3 người đã được xử trí và xuất viện, 2 trường hợp tử vong ngoại viện.

Hiện trường vụ nổ bình gas gây sập nhiều căn nhà tại số 79 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Trong đó, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 4 người bệnh, đã xử trí và cho xuất viện 3 người bệnh. Bệnh viện đa khoa Khánh Hội tiếp nhận 4 người bệnh. Bệnh viện đa khoa Tân Hưng tiếp nhận 1 người bệnh. Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận 2 người bệnh. Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 2 người bệnh, trong đó 1 trường hợp bỏng nặng, tiên lượng dè dặt.

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập, Bệnh viện đa khoa Khánh Hội, Bệnh viện đa khoa Tân Hưng, Bệnh viện Nhân dân 115 và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác cứu nạn, cấp cứu; huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế, bảo đảm tiếp nhận, cấp cứu và điều trị kịp thời người bị nạn.

Đồng thời, yêu cầu các bệnh viện tập trung nguồn lực điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe người bệnh, tổ chức hội chẩn, chuyển viện khi cần thiết; thường xuyên cập nhật tình hình điều trị và báo cáo kịp thời về Sở Y tế.