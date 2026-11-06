TP. Hồ Chí Minh: Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Tham dự lễ khai trương có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Hoàng Đạo Cương; lãnh đạo cơ quan chuyên môn cùng đại diện cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Các đại biểu cắt băng khai trương khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Thạc Hiếu

Trung tâm Báo chí được Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền về sự kiện thể thao lớn nhất cả nước.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không chỉ là nơi tranh tài của những vận động viên xuất sắc mà còn là dịp đánh giá chất lượng phong trào thể dục, thể thao, công tác đào tạo vận động viên, phát hiện nhân tố mới cho thể thao thành tích cao.

Đại hội còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, việc khai trương Trung tâm Báo chí là dấu mốc quan trọng trong công tác chuẩn bị Đại hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số, Trung tâm cần phát huy vai trò là không gian làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, nơi thông tin, dữ liệu, hình ảnh và video được kết nối, cập nhật, chia sẻ hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thạc Hiếu

Để Trung tâm hoạt động thực chất, Thứ trưởng đề nghị tập trung ba nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, bảo đảm vận hành chuyên nghiệp, thông suốt, an toàn; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, thống nhất, tạo thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm và địa điểm thi đấu.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả dữ liệu, hình ảnh, video, nền tảng truyền thông đa phương tiện; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa Ban Tổ chức và cơ quan báo chí.

Đặc biệt, công tác truyền thông cần có chiều sâu, giàu cảm xúc, không chỉ phản ánh thành tích, kết quả thi đấu mà còn giới thiệu những tấm gương vận động viên tiêu biểu, câu chuyện đẹp về tinh thần trung thực, cao thượng và khát vọng vươn lên.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định, sự đồng hành của cơ quan báo chí có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thể thao, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thạc Hiếu

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP. Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận cho biết, đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm của thành phố đối với sự kiện thể thao quy mô quốc gia.

Thành phố xác định phương châm tổ chức Đại hội là chủ động, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả; chú trọng chuẩn bị cơ sở vật chất, giao thông, y tế, an ninh, an toàn cùng điều kiện phục vụ vận động viên, huấn luyện viên, lực lượng báo chí và người dân.

Theo Giám đốc Sở VH-TT thành phố, chất lượng tổ chức một sự kiện lớn không chỉ thể hiện ở quy mô đầu tư mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự chu đáo trong từng khâu phục vụ và khả năng giải quyết kịp thời những yêu cầu phát sinh.

Đối với hoạt động báo chí, thành phố xác định việc bảo đảm điều kiện tác nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện xuyên suốt từ Trung tâm Báo chí đến địa điểm thi đấu, khu vực tổ chức sự kiện.

Các đại biểu tham quan Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Thạc Hiếu

Đáng chú ý, thành phố dự kiến triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi đi lại bằng metro, xe buýt và một số phương tiện taxi đối với lực lượng tham gia Đại hội, trong đó có phóng viên, nhà báo.

Đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ báo chí tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh; tham quan bảo tàng, thiết chế văn hóa và những địa điểm du lịch, trải nghiệm trong thời gian diễn ra Đại hội.

Giám đốc Sở VH-TT thành phố Trần Thế Thuận bày tỏ mong muốn phóng viên không chỉ theo dõi những cuộc tranh tài mà còn có cơ hội tìm hiểu đời sống văn hóa, con người, những nét đặc sắc của TP. Hồ Chí Minh.

Thành phố cũng sẽ tăng cường phối hợp giữa cơ quan chức năng, Ban Tổ chức và đơn vị phục vụ, kịp thời tiếp nhận, xử lý những khó khăn phát sinh, bảo đảm hoạt động tác nghiệp không bị gián đoạn.

Khu vực cho phóng viên sản xuất tin bài tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Thạc Hiếu

Theo Giám đốc Sở VH-TT thành phố, báo chí còn là kênh phản ánh khách quan, giúp thành phố nhận diện những vấn đề cần hoàn thiện trong công tác tổ chức, điều hành và phục vụ Đại hội.

Thông qua sự kiện, TP. Hồ Chí Minh mong muốn lan tỏa hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo, thân thiện, nghĩa tình; để mỗi đoàn thể thao, nhà báo và du khách đều có những trải nghiệm tốt đẹp.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung ương, thành phố cùng đại diện đơn vị liên quan thực hiện nghi thức cắt băng khai trương, đưa Trung tâm Báo chí vào hoạt động.

Việc vận hành Trung tâm Báo chí được kỳ vọng nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, kết nối lực lượng truyền thông, góp phần quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh và lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam.