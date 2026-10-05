TP. Hồ Chí Minh: Khai mạc Tuần lễ giao lưu văn hóa, thể thao Phòng Cảnh vệ miền Nam

Giao lưu văn hóa gắn với rèn luyện bản lĩnh

Lễ khai mạc Tuần lễ giao lưu văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam. Ảnh: Thạc Hiếu

Ngày 5/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh vệ miền Nam tổ chức khai mạc Tuần lễ giao lưu văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam (18/10/1956 - 18/10/2026).

Tuần lễ quy tụ gần 150 vận động viên của 10 đơn vị tham gia giao lưu, thi đấu. Bên cạnh cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam, chương trình có sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị phối hợp tại khu vực phía Nam, gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội khu vực phía Nam; các đơn vị thuộc Công an TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn viên, sinh viên trên địa bàn.

Các hoạt động giao lưu, thi đấu diễn ra từ ngày 5 - 9/10 với 5 môn (kéo co, bóng bàn, bóng chuyền, Pickleball và bắn súng). Trong đó, môn bắn súng có các nội dung bắn nhanh dành cho chỉ huy đội, bắn cơ bản dành cho nữ, bắn nhanh dành cho nam. Trong đó, một số nội dung được tổ chức phù hợp với đặc thù rèn luyện của lực lượng như bắn nhanh dành cho chỉ huy đội, bắn cơ bản dành cho nữ và bắn nhanh dành cho nam.

Đại biểu tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ giao lưu văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam. Ảnh: Thạc Hiếu

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, Phó Trưởng Phòng Cảnh vệ miền Nam nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu thành lập, Phòng Cảnh vệ miền Nam đã thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt: bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước và các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Đặc thù đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ vững chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải có sức khỏe, sự bền bỉ, bản lĩnh, ý chí và khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, Phó Trưởng Phòng Cảnh vệ miền Nam phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Thạc Hiếu

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Phòng Cảnh vệ miền Nam luôn chú trọng rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, bản lĩnh và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Phong trào thể dục, thể thao vì vậy không chỉ góp phần nâng cao thể chất mà còn là môi trường rèn luyện ý chí, tinh thần đoàn kết, kỷ luật và trách nhiệm của người chiến sĩ Cảnh vệ.

Việc kết hợp các môn thể thao phong trào với nội dung gắn với nghiệp vụ giúp hoạt động giao lưu không dừng ở thi đấu thành tích. Quá trình tập luyện, tranh tài còn góp phần rèn sức bền, khả năng phản xạ, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần phối hợp - những yêu cầu gắn trực tiếp với nhiệm vụ của lực lượng Cảnh vệ.

Cùng với đó, hoạt động giao lưu tạo điều kiện để các đơn vị phối hợp tại khu vực phía Nam gặp gỡ, trao đổi, tăng cường đoàn kết và sự gắn bó. Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, đây cũng là một trong những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, hướng tới xây dựng lực lượng Cảnh vệ “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, kỷ luật

Đại diện các vận động viên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thạc Hiếu

Tinh thần xuyên suốt của Tuần lễ được xác định là “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Kỷ luật”. Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu yêu cầu công tác tổ chức phải bảo đảm nghiêm túc, an toàn, chất lượng; lực lượng trọng tài điều hành khách quan, trung thực, chính xác; các vận động viên thi đấu hết mình, tôn trọng đối thủ và chấp hành nghiêm điều lệ.

Đại diện các vận động viên cũng cam kết thi đấu trung thực, cao thượng, đoàn kết, nỗ lực hết mình; nghiêm túc chấp hành điều lệ, quy chế và quyết định của trọng tài, đồng thời coi mỗi nội dung thi đấu là dịp giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị.

Đại diện Tổ trọng tài, Đại úy Trần Thanh Hùng khẳng định việc điều hành các nội dung thi đấu sẽ bảo đảm khách quan, công minh, trung thực, chính xác và đúng điều lệ; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật và tạo sự công bằng cho các vận động viên.

Tuần lễ giao lưu văn hóa, thể thao kéo dài từ ngày 5 - 9 tháng 10. Ảnh: Thạc Hiếu

Theo kế hoạch, Tuần lễ giao lưu văn hóa, thể thao kéo dài đến ngày 9/10. Công tác tổ chức, hậu cần, y tế, trọng tài và bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai xuyên suốt, đặc biệt đối với những nội dung có yêu cầu cao về an toàn trong tập luyện và thi đấu.

Qua mỗi nội dung tranh tài, mục tiêu không chỉ là thành tích thể thao mà còn là sức khỏe, bản lĩnh, ý thức kỷ luật và tinh thần đồng đội được bồi đắp. Đó cũng là những phẩm chất cần thiết để cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một số hình ảnh trong ngày khai mạc:

Các đội tham dự chụp hình lưu niệm tại lễ khai mạc. Ảnh: Thạc Hiếu

Không khí thi đấu sôi nổi của Tuần lễ giao lưu văn hóa, thể thao ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: Thạc Hiếu