TP. Hồ Chí Minh: Khai mạc môn Vovinam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 19/11, với 26 bộ huy chương, gồm 14 hạng cân đối kháng (8 nam, 6 nữ) và 12 nội dung quyền.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026

Các nội dung quyền gồm đơn luyện, song luyện, đa luyện vũ khí, quyền đồng đội nữ và đòn chân tấn công nam, đòi hỏi vận động viên thể hiện kỹ thuật, sức mạnh, sự phối hợp cùng bản sắc đặc trưng của võ thuật Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, nhấn mạnh Vovinam không chỉ là môn thể thao thi đấu mà còn là di sản võ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam, kết tinh tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường, lòng tự hào dân tộc và những giá trị nhân văn sâu sắc.

Trải qua quá trình hình thành, phát triển, Vovinam ngày càng khẳng định vị thế trong hệ thống thể thao quốc gia, từng bước lan tỏa trên đấu trường quốc tế.

Theo Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Đại hội Thể thao toàn quốc được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, không chỉ là dịp để vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh, thành quả tập luyện mà còn góp phần phát huy những giá trị tốt đẹp của võ đạo Vovinam, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và khát vọng vươn lên.

Toàn cảnh Khai mạc môn Vovinam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn, Thiếu tướng Vũ Văn Điền đề nghị Ban Tổ chức môn thi đấu cùng lực lượng phục vụ phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức, kịp thời xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm giải diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng điều lệ.

Đội ngũ trọng tài được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tâm, khách quan, chính xác, tuân thủ luật thi đấu, bảo đảm công bằng trong từng trận đấu. Các huấn luyện viên, vận động viên cần phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, thi đấu với quyết tâm cao nhất, cống hiến những màn tranh tài hấp dẫn, thể hiện bản lĩnh và tinh thần võ đạo.

Ở môn Vovinam, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu bảo vệ vị trí nhất toàn đoàn. Tại Đại hội năm 2022, đoàn thành phố giành 7 huy chương vàng, dẫn đầu bảng tổng sắp, xếp trên Thanh Hóa với 4 huy chương vàng và Cần Thơ với 3 huy chương vàng.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu bảo vệ vị trí nhất toàn đoàn môn Vovinam

Bên cạnh những đơn vị có thành tích nổi bật, Đồng Nai, Ninh Bình, Vĩnh Long, Hà Nội và Quân đội cũng sở hữu nhiều võ sĩ mạnh, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt ở cả nội dung quyền lẫn đối kháng.

Theo đại diện Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Đại hội là dịp để địa phương, ngành đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện sau chu kỳ 4 năm, nhận diện hạn chế trong xây dựng lực lượng, đồng thời phát hiện tài năng, chuẩn bị vận động viên kế cận cho thể thao thành tích cao.

Việc môn Vovinam chính thức bước vào tranh tài không chỉ mở đầu cuộc đua huy chương mà còn góp phần tôn vinh võ thuật truyền thống, quảng bá bản sắc văn hóa và lan tỏa tinh thần thể thao Việt Nam.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 có 48 môn với 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và 2.000 trọng tài tham gia. TP. Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai chính, đánh dấu sự trở lại sau 20 năm kể từ lần gần nhất tổ chức Đại hội. Các cuộc tranh tài được bố trí tại 34 địa điểm, trong đó 31 địa điểm thuộc thành phố, còn lại tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Theo kế hoạch, chương trình thi đấu chính diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12. Lễ khai mạc toàn Đại hội dự kiến tổ chức tối 21/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn, lễ bế mạc ngày 12/12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ.