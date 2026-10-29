TP Hồ Chí Minh: Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

HĐND TP Hồ Chí Minh xem xét quy hoạch tổng thể và các cơ chế, chính sách huy động nguồn lực phát triển Thành phố.

Sáng 29/10, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề. Kỳ họp diễn ra trong 1,5 ngày (gồm ngày 29 và sáng 30/10), dự kiến xem xét 47 tờ trình, dự thảo nghị quyết về những vấn đề quan trọng, cấp thiết đối với sự phát triển của Thành phố.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố có không gian phát triển rộng lớn sau sắp xếp địa giới hành chính, đồng thời cũng đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, hạ tầng kết nối, quản trị đô thị, bảo vệ môi trường và đời sống người dân.

Ông Võ Văn Minh đề nghị Thành phố nhanh chóng chuyển tiềm năng thành động lực, cơ chế thành hành động và nguồn lực thành kết quả. Mục tiêu tăng trưởng hai con số phải đi đôi với phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao chất lượng cuộc sống. Các nội dung trình kỳ họp tập trung vào ba trụ cột: quy hoạch định hình tầm nhìn, không gian phát triển; thể chế tạo động lực, tháo gỡ điểm nghẽn; ngân sách, đầu tư công và các dự án trọng điểm.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Đối với Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, ông Võ Văn Minh yêu cầu đại biểu đánh giá kỹ cơ sở khoa học, tính dự báo và các lựa chọn chiến lược. Quy hoạch phải vượt qua tư duy chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực và dự án; tổ chức Thành phố thành một chỉnh thể thống nhất, đa cực, đa trung tâm.

Quy hoạch cần liên kết hiệu quả đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và không gian sinh thái. Thành phố phải xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang kết nối, dự án ưu tiên và lộ trình thực hiện, đồng thời giải quyết những điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường...

Về thể chế, HĐND Thành phố dự kiến xem xét 17 dự thảo nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị. Các nội dung liên quan đến huy động nguồn lực tài chính, phát hành trái phiếu, khu thương mại tự do, logistics, kinh tế biển, khu công nghệ cao và chính sách phát triển nhân lực.

Chủ tịch HĐND Thành phố cũng đề nghị đại biểu làm rõ đối tượng, phạm vi, điều kiện áp dụng, tác động và tính khả thi của từng chính sách. Các cơ chế phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đúng thẩm quyền, minh bạch, chặt chẽ và sớm đi vào cuộc sống.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI sáng 29/10.

Về ngân sách, kỳ họp xem xét nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2027 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Nguồn lực cần tập trung cho những công trình cấp thiết, khả thi, có sức lan tỏa.

Các dự án được xem xét gồm chỉnh trang, cải thiện môi trường rạch Bàu Trâu, rạch Bà Tàng, kênh Hy Vọng; các công trình đường Phan Anh, An Dương Vương và Tân Kỳ Tân Quý. Đại biểu cần cân nhắc nguồn vốn, tiến độ, hiệu quả và tác động đến quyền lợi người dân.

Ông Võ Văn Minh cũng nhấn mạnh, trách nhiệm của đại biểu không dừng ở việc thông qua nghị quyết mà phải hướng đến hiệu quả thực thi. Mỗi quyết sách cần kết nối quy hoạch, thể chế và nguồn lực, khắc phục đầu tư dàn trải, chậm triển khai, lãng phí, tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Thành phố.