TP Hồ Chí Minh: Khai mạc không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh

Với diện tích trưng bày khoảng 11.000 m², không gian có 190 gian hàng của gần 70 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; được bố trí thành 6 phân khu gồm: Khu trung tâm, công nghệ cao, trình diễn robot, đô thị xanh, sản phẩm xanh và khu biểu diễn văn hóa, nghệ thuật.

Khu vực tổ chức lễ khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2026.

Phát biểu khai mạc sự kiện, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, gắn với đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Đồng chí khẳng định GRECO 2026 không chỉ là nơi trưng bày mà còn đóng vai trò như một hệ sinh thái tích hợp và cầu nối chuyển dịch kinh tế, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, định hình tư duy sản xuất bền vững và kiến tạo thị trường tiêu dùng xanh cho thành phố.

Khách tham quan thích thú theo dõi mô hình robot hoạt động tại khu vực triển lãm.

Điểm thu hút sự chú ý đặc biệt tại không gian giới thiệu là các mô hình đột phá về trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và robot. Tại không gian trình diễn công nghệ robot quy mô 600 m², người xem được trực tiếp tương tác với nhiều loại robot hình người, robot giao nhận và robot AI; thử sức đánh cờ, trò chuyện bằng giọng nói hay thưởng thức cà phê do robot pha chế.

Sự kiện mở cửa tự do, đón khách tham quan từ 10 giờ đến 22 giờ hằng ngày, kéo dài đến hết ngày 29-10.