TP Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực trọng điểm

Điểm tựa từ kết quả thu hút dòng vốn chất lượng cao

Ngày 2/11, dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố (ITPC) phối hợp cùng Tạp chí Fortune châu Á tổ chức Diễn đàn hợp tác đầu tư TP Hồ Chí Minh. Sự kiện diễn ra nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500) lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hochiminhcity.gov.vn.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, TP Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế khi thu hút 19,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch cả năm. Lũy kế đến nay, thành phố có hơn 22.036 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt hơn 157,4 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Không chỉ có sự tăng trưởng về lượng, theo ông Phạm Quang Nhật - Giám đốc ITPC, dòng vốn quốc tế còn có sự chuyển dịch rõ nét về chất khi tập trung vào công nghệ cao, hạ tầng, logistics. Cụ thể, về công nghệ cao, trong 9 tháng đầu năm 2026, Khu Công nghệ cao thành phố thu hút 1,23 tỷ USD vốn cấp mới, đạt quy mô bình quân hơn 300 triệu USD/dự án. Thành phố cũng đang tham vấn nhà đầu tư để xây dựng Trung tâm Phát triển Công nghệ chiến lược quy mô 52,92 ha.

Về hạ tầng và logistics, dự án trọng điểm Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có sự tham gia của nhà khai thác cảng container hàng đầu thế giới.

Ngoài ra, các dự án đang hoạt động đã đăng ký tăng vốn thêm gần 5,7 tỷ USD, cùng hơn 1.611 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp trong nước.

Lý giải về sức hút đầu tư của TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh tới 4 lợi thế.

Thứ nhất, lợi thế về vị trí trung tâm kinh tế. Đây là nơi hội tụ thị trường tiêu dùng lớn, cộng đồng doanh nghiệp năng động và hệ thống dịch vụ tài chính - thương mại phát triển, giúp kết nối dễ dàng với thị trường Việt Nam, ASEAN và quốc tế.

Thứ hai, lợi thế về không gian phát triển hợp nhất. Sau khi mở rộng địa giới và kết nối với các vùng động lực như Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố quy tụ trên một không gian thống nhất cả trung tâm tài chính, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, nền tảng công nghiệp hiện đại và hệ thống cảng biển nước sâu cửa ngõ.

Thứ ba, lợi thế về thể chế. Luật Phát triển đô thị (có hiệu lực từ ngày 1/10/2026) chính thức xác lập khuôn khổ pháp lý dài hạn, trao quyền chủ động lớn hơn cho thành phố. Cùng với Trung tâm Tài chính quốc tế (VIFC) và Khu thương mại tự do, thành phố tiên phong thử nghiệm các chuẩn mực quốc tế.

Thứ tư, sự đồng hành của chính quyền.

“Không gian mới, cơ hội mới, nhưng cam kết của chính quyền thành phố đối với nhà đầu tư là không đổi - đó là đồng hành, minh bạch và trách nhiệm”, ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định

Cơ chế ưu đãi linh hoạt cho nhà đầu tư chiến lược

Ngoài vị trí địa lý thuận lợi, thể chế thông thoáng và sự đồng hành của chính quyền, TP Hồ Chí Minh còn hút nhà đầu tư chiến lược bởi các cơ chế ưu đãi linh hoạt. Theo ông Phạm Quang Nhật - Giám đốc ITPC, TP Hồ Chí Minh đang áp dụng linh hoạt cơ chế ưu đãi 3 tầng.

Tầng 1 là ưu đãi chung trên toàn quốc, gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo đối với các dự án công nghệ cao, R&D và công nghiệp bán dẫn.

Tầng 2 là cơ chế đặc thù địa phương. Luật Phát triển đô thị cho phép luật hóa cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược như quyền ưu đãi về thủ tục hải quan, hỗ trợ đào tạo nhân lực và R&D cho các dự án lớn.

Tầng 3 là ưu đãi dành cho không gian thể chế đặc biệt. Theo đó, thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế (VIFC) trong lĩnh vực ưu tiên được áp dụng thuế TNDN 10% trong 30 năm; đội ngũ chuyên gia và nhà quản lý tại trung tâm được miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2030.

Với các cơ chế ưu đãi cùng lợi thế hiện có, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới, hướng tới cột mốc trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á vào năm 2045. Vì vậy, thành phố đặc biệt coi trọng các đối tác mang đến không chỉ nguồn vốn mà còn cả công nghệ hiện đại, chuẩn mực quản trị tiên tiến và cơ hội phát triển nguồn nhân lực.