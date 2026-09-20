TP Hồ Chí Minh: Kêu gọi cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ tại khu vực Gò Vấp

Theo thông tin bước đầu do một số nhân chứng lịch sử cung cấp, trong Tết Mậu Thân 1968, cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã hy sinh khi tiến công các mục tiêu trọng yếu như sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ tổng tham mưu ngụy, khu vực ngã ba Chú Ía, ngã ba Cây Dừa...

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác và các nhân chứng khảo sát tại Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (trước đây).

Sau các trận đánh, hơn 100 liệt sĩ, khi được thu gom vẫn còn quân phục, dép cao su hoặc giày, đã được đưa bằng xe quân sự về chôn cất tại những rãnh đất dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa (trước đây). Khu vực này hiện thuộc Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (trước đây), nay tọa lạc tại số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh. Một số thông tin cũng cho biết, có trường hợp được chôn tại các giếng nước cũ trên địa bàn.

Để có thêm cơ sở xác định vị trí, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đề nghị các cựu chiến binh, cựu biệt động Sài Gòn - Gia Định, nhân chứng lịch sử, người dân sinh sống lâu năm tại địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin liên quan đến: Danh sách cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị tham gia tiến công các khu vực kể trên; vị trí các hố, rãnh hoặc giếng nước từng được sử dụng để chôn cất liệt sĩ tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (trước đây) và vùng lân cận; các bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, tài liệu, ký ức hoặc manh mối có liên quan.

Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Thông tin gửi về: Thiếu tá Đặng Trần Hải Nam, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Gò Vấp, điện thoại: 0903.910.958; hoặc Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, điện thoại: 0986.548.181.