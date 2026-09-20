TP. Hồ Chí Minh: Kêu gọi cung cấp thông tin về hài cốt liệt sĩ tại quận Gò Vấp (cũ)

Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp cũ, nay có địa chỉ số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia và chứng kiến sự việc, trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn đã hy sinh trong quá trình tiến công các mục tiêu trọng yếu như Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, khu vực ngã ba Chú Ía, ngã ba Cây Dừa...

Thi thể các liệt sĩ, ước tính hơn 100 người, khi được thu gom vẫn còn nguyên quân trang, quần áo, dép râu hoặc giày. Sau đó, thi thể được vận chuyển bằng xe quân sự (xe Hồng Thập Tự) về tập kết, xử lý và chôn lấp tại các rãnh đất dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa (cũ), nay là khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp, số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh và một số khu vực giếng nước cũ trên địa bàn.

Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp cũ, nay có địa chỉ số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh

Để có thêm cơ sở xác định vị trí, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh kêu gọi các cựu chiến binh, cựu biệt động Sài Gòn, nhân chứng lịch sử, người dân sinh sống lâu năm tại địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin liên quan.

Các thông tin cần tìm kiếm gồm: trận đánh, danh sách cán bộ, chiến sĩ, đơn vị bộ đội và lực lượng biệt động tham gia tiến công các mục tiêu khu vực Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, ngã ba Chú Ía... trong Tết Mậu Thân 1968; vị trí các hố gom, rãnh đất, giếng nước từng chôn lấp thi thể liệt sĩ tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp và các khu vực lân cận; cùng các bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, tài liệu hoặc những ký ức, manh mối liên quan.

Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung kiểm tra tại Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ)

Theo Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, những thông tin, ký ức và manh mối dù nhỏ cũng có thể góp phần xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt hơn 100 liệt sĩ đã hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968, qua đó góp phần thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Thông tin tiếp nhận tại: Ban Chỉ huy Quân sự phường Gò Vấp, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh. Thiếu tá Đặng Trần Hải Nam, CTVP Ban CHQS phường Gò Vấp. Điện thoại/Zalo: 0903.910.958. Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại/Zalo: 0986.548.181.