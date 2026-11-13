TP. Hồ Chí Minh: Kết nối xe buýt, metro phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn số 17073/SVHTT-TDTT về việc hướng dẫn sử dụng phương tiện giao thông công cộng phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn sử dụng xe buýt, Metro số 1 nhằm tạo thuận lợi cho các đoàn thể thao di chuyển trong thời gian diễn ra đại hội

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể thao, đại biểu và lực lượng phục vụ Đại hội, Sở hướng dẫn cụ thể việc sử dụng xe buýt, Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cùng phương thức xác thực lượt đi.

Đáng chú ý, theo Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND, hành khách sử dụng những tuyến xe buýt thuộc danh mục hỗ trợ được hỗ trợ 100% giá vé đến hết ngày 31/12/2026.

Từ ngày 1/10/2026, hành khách thực hiện xác thực lượt đi trên thiết bị thu soát vé điện tử bằng mã QR cá nhân trên ứng dụng MultiGo đã định danh, mã QR trên tài khoản VNeID mức độ 2, thẻ căn cước, căn cước công dân bản chính, thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử được hệ thống hỗ trợ.

Đối với lực lượng tham dự Đại hội, khi lên xe buýt cần xuất trình thẻ Đại hội để nhận diện, đồng thời sử dụng mã QR hoặc thẻ điện tử hợp lệ để hệ thống ghi nhận lượt đi. Hành khách không sử dụng ảnh chụp hoặc bản in mã QR thay thế thẻ căn cước, căn cước công dân bản chính.

Đối với Metro số 1, thành viên các đoàn phải mang theo thẻ Đại hội do Ban Tổ chức cấp, thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên kiểm soát vé tại nhà ga. Mã QR trên ứng dụng MultiGo dùng để xác thực lượt đi xe buýt không mặc nhiên là vé qua cổng kiểm soát Metro.

Cùng với hướng dẫn sử dụng phương tiện công cộng, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các cơ quan, đơn vị phổ biến ứng dụng “MultiGo - Trọn vẹn hành trình” đến thành viên những đoàn thể thao tham dự Đại hội.

Ứng dụng được cung cấp trên Google Play và App Store, hỗ trợ tra cứu tuyến xe buýt, điểm dừng, thời gian xe đến trạm, nhà ga Metro và lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.

Thông qua chức năng “Tìm đường”, người dùng nhập điểm đi, điểm đến để nhận gợi ý hành trình, kết nối giữa xe buýt với Metro. Trường hợp sử dụng mã QR MultiGo để xác thực lượt đi xe buýt, hành khách cần đăng ký, cập nhật thông tin định danh trên ứng dụng.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đơn vị hướng dẫn thành viên mang theo thẻ Đại hội, chuẩn bị phương thức xác thực hợp lệ. Trường hợp gặp khó khăn, hành khách liên hệ nhân viên lái xe buýt hoặc nhân viên tại nhà ga để được hỗ trợ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, với TP. Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai chính. Việc hướng dẫn sử dụng giao thông công cộng góp phần tạo thuận lợi cho các đoàn thể thao di chuyển, đồng thời khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng trong thời gian diễn ra Đại hội.