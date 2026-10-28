TP Hồ Chí Minh kết nối vốn và công nghệ qua đối thoại cấp cao

Đại biểu thực hiện kiểm tra an ninh trước khi vào khu vực tổ chức diễn đàn.

Các tham luận tập trung nhận diện sự dịch chuyển của các cực tăng trưởng, dòng vốn, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu. Các đại biểu đồng thời trao đổi mô hình hợp tác nhằm phát huy lợi thế bổ trợ giữa các nền kinh tế.

Điểm nhấn là phiên đối thoại trực tiếp giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”. Nội dung dự kiến đề cập tác động của những chuyển dịch kinh tế thế giới, động lực tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Phiên đối thoại cũng đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực quốc tế, nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Một định hướng đáng chú ý là chuyển từ tham gia các cơ chế hợp tác sang chủ động đóng góp, cùng xây dựng sáng kiến và quan hệ đối tác mới.

Ngay sau phiên đối thoại, TP Hồ Chí Minh dự kiến công bố 10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố. Các thành viên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, phát triển đô thị, hàng hải, năng lượng, công nghệ và thanh toán, góp phần hình thành hệ sinh thái kết nối vốn quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP Hồ Chí Minh

Các đại biểu tham dự diễn đàn chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Các dự án gồm Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link, Bến cảng Mỹ Xuân 6, Khu phức hợp thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị Đại học Quốc tế, Khu công nghiệp Vĩnh Lập giai đoạn 1 và Swift Logistics. Nhóm công nghiệp, công nghệ cao có các dự án sản xuất cáp điện, kính, tự động hóa, vật liệu bán dẫn nhiệt điện và bộ làm mát nhiệt điện.

Theo Ban Tổ chức, các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc công bố nhằm giới thiệu lĩnh vực ưu tiên, kết nối nhà đầu tư với đối tác công nghệ và tổ chức tài chính. UBND TP Hồ Chí Minh và WEF cũng dự kiến công bố Tuyên bố chung về định hướng hợp tác.

Chiều cùng ngày, diễn đàn tiếp tục với các tham luận về tài chính toàn cầu, hạ tầng thông minh, AI và quản trị các cực tăng trưởng mới. Phiên đối thoại tiếp theo tập trung vào kết nối công nghệ, huy động vốn dài hạn và cơ chế phối hợp giữa chính phủ, địa phương, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hướng đến chuyển cam kết thành dự án cụ thể.

Toàn cảnh diễn đàn.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Thành phố dự kiến giới thiệu chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 – Tết Nguyên đán 2027, chủ đề “Sống động Thành phố Hồ Chí Minh/Vibrant HCMC” nhằm thúc đẩy thương mại, tiêu dùng và dịch vụ.