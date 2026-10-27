TP. Hồ Chí Minh: Kết nối vốn quốc tế, phát triển hạ tầng dữ liệu và công nghệ AI

Đón dòng vốn đầu tư vào công nghệ AI

Chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu”

Tại Chương trình CEO 500, diễn ra chiều 26/10 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế giới thiệu kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và nghiên cứu phát triển công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh.

Giám đốc và cổ đông sáng lập VinaCapital Don Lam cho biết, doanh nghiệp đang hợp tác, hỗ trợ thành phố phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, đồng thời kết nối những tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Theo ông Don Lam, công nghệ sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Để nâng cao năng suất, nền kinh tế cần phát triển những ngành có giá trị gia tăng cao, giảm dần sự phụ thuộc vào mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn và lao động.

Trong lĩnh vực bán dẫn, VinaCapital đang xúc tiến hợp tác với một doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ nhằm thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại TP. Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang làm việc với những đối tác, trong đó có G42 và Microsoft, để lập kế hoạch phát triển trung tâm dữ liệu phục vụ AI tại thành phố.

Hạ tầng trung tâm dữ liệu là nền tảng quan trọng để nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ AI

Ông Don Lam cho rằng, hạ tầng trung tâm dữ liệu giữ vai trò thiết yếu đối với hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI. Nếu thiếu năng lực xử lý, lưu trữ dữ liệu đủ lớn, việc mở rộng những ngành công nghệ này sẽ gặp nhiều hạn chế.

VinaCapital cũng đang xúc tiến hoạt động đầu tư vốn mạo hiểm gắn với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản phẩm công nghệ có khả năng tham gia thị trường.

Đại diện Aurecon Việt Nam, ông Bill Giannikos, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu kiêm Giám đốc Trung tâm dữ liệu, cho rằng phát triển trung tâm dữ liệu đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về đất đai, nguồn điện, hạ tầng kết nối và nguồn nước.

Đặc biệt, những trung tâm dữ liệu phục vụ AI có nhu cầu tiêu thụ điện lớn, đòi hỏi nguồn cung ổn định trong dài hạn. Vì vậy, quy hoạch hạ tầng dữ liệu cần gắn với quy hoạch năng lượng, hạ tầng kỹ thuật và không gian phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Theo ông Bill Giannikos, hiệu quả đầu tư trung tâm dữ liệu không nên chỉ được xem xét qua quy mô công suất mà cần gắn với giá trị mang lại cho doanh nghiệp, hoạt động sản xuất, y tế, giáo dục và dịch vụ công.

Điều phối dòng vốn, nâng cao năng lực công nghệ trong nước

Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Huân phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thạc Hiếu

Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Huân cho rằng, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới không chỉ là gia tăng quy mô vốn đầu tư mà còn phải nâng cao chất lượng dòng vốn, hướng nguồn lực vào những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao.

Theo ông Nguyễn Hữu Huân, Trung tâm Tài chính Quốc tế cần từng bước phát huy vai trò kết nối, điều phối dòng vốn quốc tế vào những ngành công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, robot, tự động hóa, công nghệ sinh học và công nghệ xanh.

Dòng vốn đầu tư cần gắn với nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo kỹ sư, chuyển giao tri thức và nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, thay vì chỉ tập trung mở rộng hoạt động sản xuất, gia công hoặc lắp ráp.

Ông Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh, từng giai đoạn phát triển công nghệ cần phương thức huy động nguồn lực phù hợp. Hoạt động nghiên cứu đòi hỏi sự kết hợp giữa vốn, chuyên gia và phòng thí nghiệm; giai đoạn thương mại hóa cần kết nối với khách hàng, thị trường; đầu tư sản xuất phải hướng tới hình thành chuỗi cung ứng trong nước.

Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh

Cùng với đó, phát triển nguồn nhân lực cần hướng tới hình thành đội ngũ có khả năng nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo sản phẩm và làm chủ công nghệ.

Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh cho rằng, quá trình triển khai những dự án đầu tư liên quan đến nhiều cơ quan quản lý vẫn đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao khả năng dự báo cho doanh nghiệp.

Đại diện TikTok kiến nghị tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, thuận lợi, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước để mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng và hệ sinh thái kinh tế số.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh yêu cầu kết nối FDI, công nghệ và tài chính thành một trục phát triển thống nhất, gắn nhu cầu của địa phương với năng lực quốc gia và nguồn lực toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu tại Chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu”

Thành phố mong muốn thu hút không chỉ vốn đầu tư mà còn công nghệ, tri thức, phương thức quản trị hiện đại và năng lực sản xuất mới. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực, tham gia những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Việc kết nối nguồn vốn quốc tế với hạ tầng dữ liệu, năng lực nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước sẽ tạo thêm điều kiện để TP. Hồ Chí Minh thu hút những dự án công nghệ chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng tăng trưởng.