TP Hồ Chí Minh kết nối việc làm cho lao động tại ECCO Việt Nam

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ tìm việc cho lao động thất nghiệp dịp cuối năm.

Sáng 3/11, đại diện Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang triển khai các giải pháp hỗ trợ người lao động tại Công ty TNHH ECCO Việt Nam, xã Bàu Bàng. Doanh nghiệp có khoảng 1.400 lao động, vừa thông báo giải thể và chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công đoàn Thành phố đã trực tiếp làm việc với Ban Giám đốc công ty. Công đoàn đề nghị doanh nghiệp công khai phương án chấm dứt hợp đồng, danh sách lao động bị ảnh hưởng, lịch thanh toán và cách tính từng khoản quyền lợi.

Theo đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn cơ sở sẽ phối hợp tiếp nhận, giải đáp kiến nghị, theo dõi việc thực hiện cam kết của doanh nghiệp. Công đoàn cũng vận động công ty có thêm khoản hỗ trợ để người lao động giảm khó khăn trong thời gian chuyển việc.

Để hỗ trợ việc làm, công đoàn đã tổng hợp danh sách tám doanh nghiệp có nhu cầu tuyển tổng cộng 3.330 lao động. Các đơn vị gồm AMPACS International, T.O.P Outdoor, Chervon Việt Nam, Hailex Việt Nam, Fine Chemical Việt Nam, Kammi Vina, Arneplant Việt Nam và Leeda Việt Nam. Trong đó, AMPACS International cần tuyển 2.000 người; một số doanh nghiệp sản xuất đế giày, da giày có vị trí phù hợp với lao động ECCO.

Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Công đoàn Khu công nghiệp số 5 phối hợp rà soát từng nhóm lao động, kể cả 259 người thuộc các đơn vị cung ứng. Việc chuyển sang doanh nghiệp khác phải tự nguyện, đồng thời bảo đảm giải quyết đầy đủ quyền lợi tại đơn vị cũ.

Công đoàn sẽ tư vấn pháp luật, hướng dẫn hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp và rà soát các trường hợp cần chăm lo. Những lao động mang thai, nuôi con nhỏ, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh khó khăn được xem xét đề xuất hỗ trợ theo quy định, gắn với chăm lo Tết năm 2027.

Theo thông báo của ECCO Việt Nam, công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 30/11. Từ ngày 3/11 đến thời điểm này, người lao động không cần đến văn phòng hoặc nhà máy làm việc; doanh nghiệp cam kết thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lương, quyền lợi và khoản hỗ trợ bổ sung.

Công ty cũng cam kết hoàn tất xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả giấy tờ liên quan. Theo doanh nghiệp, quyết định giải thể xuất phát từ nhu cầu suy giảm và quá trình tái cơ cấu mạng lưới sản xuất toàn cầu của Tập đoàn ECCO.

UBND xã Bàu Bàng phối hợp rà soát hoàn cảnh, kết nối chính sách an sinh và vận động chủ nhà trọ chia sẻ khó khăn với công nhân. Công đoàn Khu công nghiệp số 5 được phân công theo dõi tiến độ chi trả, kết nối việc làm, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.