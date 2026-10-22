TP Hồ Chí Minh kết nối nhà mua hàng quốc tế để mở rộng xuất khẩu

Hội chợ quy tụ 750 gian hàng giới thiệu các nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực của doanh nghiệp Việt Nam.

Hội chợ do UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Công Thương tổ chức, mang thông điệp “Trung tâm xuất khẩu tại chỗ - Trung tâm sản xuất công nghiệp Việt Nam”; giới thiệu các ngành hàng chủ lực như nông sản, thực phẩm, dệt may, da giày, đồ gỗ, mỹ nghệ và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 ngày 22/10.

Theo ban tổ chức, 230 nhà mua hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia hội chợ, trong đó có Mỹ, Pháp, Australia, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Các hệ thống phân phối, nền tảng thương mại điện tử như SATRA, Saigon Co.op, Central Retail, Aeon, Walmart, Amazon, Alibaba cũng tham gia hoạt động kết nối.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết Thành phố xác định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, hội chợ tạo kết nối thực chất, đưa các đoàn thu mua quốc tế trực tiếp khảo sát nhà máy, vùng nguyên liệu và đánh giá năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu khả năng cung ứng, trao đổi yêu cầu sản phẩm và phát triển quan hệ hợp tác.

Thành phố cũng kỳ vọng các diễn đàn, hội nghị chuyên đề giúp doanh nghiệp tiếp cận tư duy sản xuất bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị cùng các yêu cầu kỹ thuật của thị trường quốc tế.

Tỉnh Tây Ninh có gian hàng giới thiệu ngành công nghiệp đến đông đảo khách tham quan.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh việc kết hợp trưng bày trực tiếp với thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ giúp duy trì kết nối trước, trong và sau hội chợ. Thành phố cam kết tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, ổn định; kịp thời tháo gỡ khó khăn về chính sách, hạ tầng logistics và thủ tục hành chính để doanh nghiệp hợp tác lâu dài.

Tương tự, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cũng cho biết, hội chợ là cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với nhà mua hàng quốc tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa.

Doanh nghiệp giới thiệu nông sản, thực phẩm đến các đối tác và nhà phân phối tại hội chợ.

Theo Thứ trưởng, sự kiện có hai điểm mới đáng chú ý, đó là hoạt động đưa nhà mua hàng đến nhà máy, vùng nguyên liệu giúp đối tác kiểm chứng năng lực sản xuất, rút ngắn quá trình từ giới thiệu sản phẩm đến đàm phán đơn hàng và mô hình kết hợp trực tiếp, trực tuyến thông qua trưng bày số, livestream và thương mại điện tử giúp cơ hội giao thương tiếp tục được duy trì sau sự kiện.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cũng cho rằng, doanh nghiệp cần chủ động tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do, nâng chất lượng sản phẩm và chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hướng tuần hoàn, xanh hóa.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp địa phương, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về logistics, cải cách hành chính và mở rộng thị trường.

Ông Lê Trung Liêm, Giám đốc Công ty cổ phần Không Gian Gốm Bát Tràng, cho biết tham gia hội chợ, doanh nghiệp kỳ vọng gặp gỡ đối tác trong và ngoài nước để kết nối giao thương, mở rộng thị trường. Đây là cơ hội giới thiệu sản phẩm, lắng nghe nhu cầu khách hàng và tìm kiếm hướng hợp tác phù hợp.

Các sản phẩm gốm sứ, mỹ nghệ được trưng bày nhằm tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường.

Theo ông Liêm, sản phẩm của công ty được xây dựng theo hướng tôn vinh giá trị gốm Việt Nam nói chung và gốm Bát Tràng nói riêng. Các sản phẩm vừa phục vụ trưng bày, trang trí, vừa phù hợp làm quà biếu tặng, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt. Thông qua hội chợ, doanh nghiệp mong muốn đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng quốc tế, đồng thời tìm thêm đối tác phân phối để phát triển đầu ra.

Hoạt động livestream tại hội chợ giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tiếp cận thêm khách hàng trên nền tảng số.

Trong khuôn khổ hội chợ có một diễn đàn, một hội nghị, hai hội thảo và bảy workshop. Hoạt động livestream trên TikTok, Shopee thu hút 48 doanh nghiệp đăng ký với hơn 136 sản phẩm. Trước khai mạc, hoạt động trưng bày trực tuyến đã được triển khai cho 200 doanh nghiệp trên các nền tảng Arobid và Felix, bổ sung kênh giới thiệu hàng hóa, tìm kiếm đối tác.