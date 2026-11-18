Sáng 18/11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Quỹ Đầu tư Tác động Impact Investment Exchange (IIX), Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam (CanCham) cùng các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Đầu tư Tác động với chủ đề “Mở khóa Thương mại và Chuỗi Cung ứng”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại diễn đàn

Sự kiện có sự đồng hành của Chính phủ Canada thông qua Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada và Dự án “Sẵn sàng cho Đầu tư Tác động tại Việt Nam” (IIRV) giai đoạn 2022–2027.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, thành phố đang nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn. Trong đó, đầu tư tác động là kênh huy động nguồn lực bổ trợ, kết nối tài chính với những giá trị tích cực cho xã hội, môi trường.

Đến tháng 11/2026, Dự án IIRV đã hỗ trợ khoảng 250 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có 77 doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh thuộc nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ, giáo dục, y tế, du lịch và môi trường.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Diễn đàn tập trung làm rõ điều kiện tiếp cận nguồn vốn phù hợp; nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, doanh nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời thúc đẩy những chương trình hợp tác cụ thể sau sự kiện.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Canada mở ra thêm cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel phát biểu tại diễn đàn

Theo Đại sứ, khoảng trống tài chính hằng năm của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Việt Nam ước khoảng 24 tỷ USD. Vì vậy, cần phát huy vai trò của nguồn vốn hỗ trợ phát triển và đầu tư tác động để huy động thêm nguồn lực tư nhân, đồng thời củng cố toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất, cung ứng đến chế biến, xuất khẩu.

Chia sẻ về tiềm năng của thành phố, Giám đốc ITPC Phạm Quang Nhật cho biết, sau sáp nhập, TP. Hồ Chí Minh hình thành không gian phát triển mới, kết nối trung tâm tài chính, dịch vụ với khu vực công nghiệp và hệ thống cảng biển nước sâu, logistics.

Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của thành phố ước đạt 84,87 tỷ USD, tăng 10,93% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11%.

Đến ngày 25/10/2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt hơn 19,13 tỷ USD, gấp 4,16 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến tháng 11/2026, thành phố có hơn 22.036 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký trên 157,4 tỷ USD.

Theo Giám đốc ITPC, kim ngạch thương mại Việt Nam – Canada năm 2025 đạt khoảng 8,6 tỷ USD, tăng 18,8%. Đây là nền tảng để mở rộng hợp tác, tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Giám đốc ITPC Phạm Quang Nhật

ITPC đề xuất ba hướng hợp tác trọng tâm gồm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm ngành nông sản, thực phẩm và gỗ; gắn nguồn vốn với đơn hàng, quan hệ cung ứng; hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện chứng nhận, quy tắc xuất xứ, truy xuất nguồn gốc và dữ liệu môi trường, xã hội, quản trị.

Phân tích những thách thức của doanh nghiệp trong nước, Giám đốc Đầu tư IIX Robert Kraybill cho biết, dù xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, tỷ trọng đóng góp của doanh nghiệp nội địa đang thu hẹp.

Trong 9 tháng năm 2026, khu vực doanh nghiệp nội địa chỉ chiếm 19,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 80,7%.

Đáng chú ý, khoảng 62% nhu cầu vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa được đáp ứng. Theo khảo sát được dẫn tại Diễn đàn, 75,5% doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay nếu thiếu tài sản bảo đảm.

Trong khi đó, yêu cầu về giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc và minh bạch dữ liệu từ các thị trường xuất khẩu ngày càng cao, làm gia tăng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Toàn cảnh Diễn đàn Đầu tư Tác động với chủ đề “Mở khóa Thương mại và Chuỗi Cung ứng”

Từ thực tế này, đại diện IIX đề xuất kết hợp vốn thương mại với vốn ưu đãi, bảo lãnh tín dụng, chia sẻ rủi ro, tài trợ theo đơn đặt hàng và hỗ trợ kỹ thuật. Dự án IIRV đã góp phần huy động khoảng 12,75 triệu USD vốn tư nhân cho các doanh nghiệp tham gia.

Tại phiên thảo luận, đại diện các tổ chức tài chính, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp Việt Nam, Canada tập trung trao đổi giải pháp chia sẻ rủi ro, chi phí tuân thủ, kết nối nhà cung ứng với đối tác tài chính và nhà mua hàng quốc tế.

Thông qua Diễn đàn, ITPC kỳ vọng hình thành những kết nối hợp tác thiết thực, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phù hợp, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, mở rộng xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững của TP. Hồ Chí Minh.