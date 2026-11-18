Chiều 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận tài trợ với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền.

Tham dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc.

Chung tay cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận tài trợ các dự án phục vụ cộng đồng đồng, cải thiện điều kiện sống của người dân. Ảnh: Hoa Lê

Theo thỏa thuận, ba doanh nghiệp thống nhất tài trợ kinh phí và công trình với tổng trị giá 150 tỉ đồng. Nguồn lực này được dành cho các dự án phục vụ cộng đồng, phát triển giáo dục, góp phần cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện học tập, sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đại diện Petrolimex, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn Võ Văn Tân cho biết, tham gia phát triển giáo dục, đầu tư các công trình phục vụ cộng đồng là trách nhiệm mà doanh nghiệp luôn quan tâm thực hiện. Những năm qua, Petrolimex đã dành nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ những nơi người dân còn nhiều khó khăn. Doanh nghiệp mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh cải thiện cơ sở vật chất giáo dục và môi trường sống, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đặng Hoài Đức cho biết, bên cạnh hoạt động kinh doanh, ngân hàng luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội. Việc tham gia chương trình lần này thể hiện cam kết lâu dài của Vietcombank trong đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống người dân, phát triển giáo dục.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận tài trợ các dự án phục vụ cộng đồng đồng, cải thiện điều kiện sống của người dân. Ảnh: Hoa Lê

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank mong muốn các bên phối hợp chặt chẽ để sớm cụ thể hóa nguồn tài trợ thành những công trình thiết thực, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả lâu dài.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Khang Điền Vương Văn Minh chia sẻ, là doanh nghiệp gắn bó với TP. Hồ Chí Minh, công ty luôn ý thức trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Theo đó, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở kết quả hoạt động kinh doanh mà còn ở những giá trị tích cực đóng góp cho xã hội. Đây cũng là sự tri ân đối với thành phố đã tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Lấy lợi ích và sự thụ hưởng của người dân làm thước đo

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Hoa Lê

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh ghi nhận sự đồng hành, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các đơn vị tài trợ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh, ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở giá trị kinh phí mà quan trọng hơn là các cam kết phải được triển khai thành những công trình cụ thể, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị tài trợ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ nội dung đã thống nhất; đồng thời, tiếp tục đồng hành trong các chương trình phát triển giáo dục, chăm lo an sinh xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phối hợp theo dõi, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả và đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Cùng với đó, MTTQ thành phố tiếp tục phát huy vai trò kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia thực hiện những công trình, phần việc thiết thực, lấy lợi ích và sự thụ hưởng của người dân làm thước đo hiệu quả.