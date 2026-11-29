Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ vừa chủ trì cuộc họp Tổ công tác về tiến độ triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 “Vibrant HCMC”, nhằm rà soát kết quả thực hiện, tháo gỡ khó khăn và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại cuộc họp Tổ công tác về tiến độ triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 “Vibrant HCMC”. Ảnh: Minh Dung

Sau gần một tháng triển khai, chương trình đã ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành tập trung triển khai những hoạt động có hiệu quả kinh tế thực chất, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Theo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, để chuẩn bị cho đợt cao điểm kích cầu, Sở đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch truyền thông “Shopping Season in Vibrant HCMC”, tập trung phổ cập mô hình “Một QR - Đa điểm chạm”, “Một điểm chạm - Nhiều ưu đãi”, hướng đến chuyển hóa hiệu quả truyền thông thành giao dịch mua sắm thực tế.

Điểm nhấn của chiến dịch là hoạt động “Quét QR - Mở mùa mua sắm”, dự kiến diễn ra từ ngày 4 - 6/12 tại Công viên Lam Sơn, phường Sài Gòn.

Thành phố đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới tối thiểu 10.000 điểm chạm quảng bá và 5.000 điểm chạm ưu đãi tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, không gian công cộng và sự kiện trọng điểm trong tháng 12.

Cùng với đó, 5 cụm không gian trải nghiệm mua sắm sẽ được tổ chức tại những khu vực thu hút khách du lịch, người tiêu dùng có mức chi tiêu cao và địa bàn tập trung đông công nhân, người lao động.

Sở Công Thương đang phối hợp với Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh xây dựng phương án kết nối hoạt động kích cầu với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, các gói tín dụng tiêu dùng và giải pháp thanh toán số.

Lễ công bố Chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”

Sở cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 làm việc với 15 tổ chức tín dụng, ngân hàng nhằm huy động nguồn lực đồng hành cùng chương trình, trong đó chú trọng xây dựng gói tín dụng tiêu dùng dành cho công nhân, người lao động.

Đến nay, 51/168 xã, phường, đặc khu đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình, trong đó 15 địa phương dự kiến tổ chức hội chợ, chợ hoa xuân và hoạt động mua sắm phục vụ Tết Nguyên đán 2027.

Xác định tháng 12 là giai đoạn quan trọng của chương trình tổng kích cầu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Minh Huy Vũ yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng tốc triển khai, tập trung nguồn lực cho tuần lễ cao điểm đầu tháng 12, lấy Festival sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ ngày 3 - 6/12 và Lễ kích hoạt “Quét QR - Mở mùa mua sắm” ngày 4/12 làm những sự kiện trọng tâm.

Thành phố cần tạo điều kiện để người dân trực tiếp trải nghiệm các giải pháp chuyển đổi số trong bán lẻ, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận ưu đãi; đồng thời nghiên cứu huy động những nền tảng thương mại điện tử lớn như TikTok Shop, Shopee tham gia chuỗi hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất chủ trương triển khai các gói hỗ trợ tiêu dùng phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên. Việc triển khai sản phẩm tín dụng, khai thác dữ liệu và kết nối khách hàng phải bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, đúng quy định.

Hoạt động kích cầu cần xuất phát từ đặc thù, tiềm năng và lợi thế kinh tế của từng địa phương, không triển khai máy móc, đồng loạt. Các sở, ngành có trách nhiệm hỗ trợ địa phương kết nối doanh nghiệp, huy động nguồn lực, lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường kết nối các sự kiện lớn như Giải Marathon quốc tế TP. Hồ Chí Minh, Tuần lễ Du lịch, Tuần lễ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Ngày của Phở, các chương trình mua sắm City Sale và chuỗi hoạt động chào năm mới 2027.

Các sự kiện cần thống nhất bộ nhận diện thương hiệu “Vibrant HCMC”, phương thức truyền thông và kết nối ưu đãi, tăng cường sử dụng mã QR, phiếu ưu đãi điện tử thay cho việc đầu tư dàn trải vào các gian hàng quảng bá truyền thống.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị lượng hóa hiệu quả kinh tế của từng sự kiện thông qua doanh thu, sức mua, giá trị gia tăng và mức độ đóng góp vào tăng trưởng chung, từng bước hình thành mô hình kích cầu tiêu dùng đồng bộ, dựa trên dữ liệu, công nghệ và liên kết đa ngành.