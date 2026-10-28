TP Hồ Chí Minh kết nối nguồn lực, mở rộng các cực tăng trưởng mới

Quang cảnh phiên khai mạc và phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Sáng 28/10, tại phiên khai mạc và phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, yêu cầu tăng cường liên kết giữa các cực tăng trưởng mới đặt ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều chuyển dịch. Vì vậy, diễn đàn đặt ra vấn đề kết nối các trung tâm phát triển, huy động nguồn lực và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Với TP Hồ Chí Minh, đây còn là cơ hội trao đổi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ đối tác, phục vụ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo ông Nguyễn Văn Được, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 đã thu hút hơn 1.800 đại biểu, gần 100 đoàn quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả này cho thấy thành phố ngày càng khẳng định vai trò là không gian đối thoại, kết nối và hợp tác quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Từ nền tảng đó, diễn đàn năm nay hướng đến câu hỏi lớn hơn: Khi các cực tăng trưởng mới đang hình thành, làm thế nào để những trung tâm này kết nối, hỗ trợ lẫn nhau và cùng mở ra cơ hội phát triển? Vấn đề đặt ra là xây dựng những mối liên kết có khả năng bổ sung nguồn lực, chia sẻ năng lực và tạo lợi ích lâu dài cho các bên.

Chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” gợi mở cách tiếp cận dựa trên sự hội tụ giữa các nền kinh tế, các trung tâm phát triển và những nguồn lực tăng trưởng mới. Trong quá trình đó, hợp tác quốc tế cần gắn với nhu cầu cụ thể của từng địa phương, doanh nghiệp và đối tác.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP Hồ Chí Minh.

Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, hội tụ đang trở thành yêu cầu phát triển của thành phố trong không gian mới. Sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mở ra điều kiện để thành phố phát huy các lợi thế, đồng thời tiếp cận thêm những nguồn lực từ bên ngoài.

Không gian phát triển rộng lớn hơn cũng tạo cơ hội tăng cường liên kết với vùng Đông Nam Bộ, khu vực Đông Nam Á và các mạng lưới kinh tế toàn cầu. Qua đó, thành phố có thể mở rộng quan hệ với các trung tâm tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy kết nối giữa nhu cầu phát triển trong nước với năng lực của các đối tác quốc tế.

Tuy nhiên, sự thay đổi về quy mô cũng đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, phương thức quản lý và năng lực kết nối. Để khai thác hiệu quả các cơ hội, Thành phố cần nhìn nhận những lĩnh vực phát triển trong mối quan hệ tương hỗ, gắn kết nguồn lực của địa phương với khả năng hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước, quốc tế tham dự sự kiện sáng ngày 28/10.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, không một thành phố nào có thể tự xây dựng đầy đủ tất cả năng lực cần thiết cho quá trình phát triển. Mỗi đô thị, trung tâm kinh tế đều có thế mạnh, kinh nghiệm và nguồn lực riêng. Vì vậy, liên kết với các địa phương, đối tác quốc tế là yêu cầu khách quan để bổ sung năng lực và mở rộng cơ hội.

Từ nhận thức này, TP Hồ Chí Minh xác định phát triển trong mối liên kết với các đô thị, trung tâm tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các quan hệ hợp tác cần giúp thành phố tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, tri thức và thị trường, đồng thời phát huy tốt hơn những nguồn lực đang có.

Các đại biểu tham dự phiên toàn thể cấp cao với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Đối với doanh nghiệp, sự kết nối giữa các trung tâm phát triển có thể mở thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận thị trường. Đối với chính quyền, đây là điều kiện tham khảo những mô hình quản trị, phương thức huy động nguồn lực và cách tổ chức các hoạt động hợp tác phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Vì vậy, giá trị của diễn đàn được đặt trong khả năng kết nối các ý tưởng với nhu cầu phát triển. Những cuộc trao đổi giữa nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tạo cơ sở nhận diện điểm chung, tìm kiếm lĩnh vực hợp tác và thảo luận phương thức triển khai.

Thông qua diễn đàn, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh mong muốn lắng nghe ý kiến của các đối tác về những vấn đề quan trọng trong giai đoạn mới. Thành phố hướng đến tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng khả năng phối hợp với các trung tâm phát triển trên thế giới.

Phiên đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”.

Theo chương trình, các phiên thảo luận tập trung vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thể chế, tài chính, công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo. Những nội dung như trí tuệ nhân tạo, kinh tế tuần hoàn, logistics xanh và phát triển trung tâm tài chính quốc tế cũng được đặt ra, gắn với nhu cầu huy động nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh.

"Trong bối cảnh đó, liên kết các cực tăng trưởng mới là hướng đi để thành phố mở rộng không gian hợp tác và bổ sung năng lực phát triển. Yêu cầu đặt ra là chuyển những cơ hội gặp gỡ, đối thoại thành quan hệ đối tác cụ thể, qua đó kết nối hiệu quả hơn các nguồn lực phục vụ tăng trưởng", ông Nguyễn Được nói.

Ngày 28/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 bước vào chương trình trọng tâm với phiên toàn thể cấp cao về “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”. Các đại biểu trao đổi về chuyển dịch kinh tế toàn cầu, sự hình thành những cực tăng trưởng mới và cơ hội hợp tác giữa các nền kinh tế.

Chương trình có sự tham gia của đại diện Philippines, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Campuchia, Myanmar, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Điểm nhấn là phiên đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”.

Theo chương trình dự kiến, thành phố công bố Tuyên bố hợp tác giữa UBND TP Hồ Chí Minh và WEF; danh sách 10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, cùng các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. ttbc-hcm.gov.vn