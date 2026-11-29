Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố (SIHUB) vừa tổ chức công bố thông tin về Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo năm 2026 (WISE HCMC+ 2026) và khai mạc chương trình Startup Connection Day 2026.

Phó Trưởng phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh Trần Thị Kim Liên phát biểu tại chương trình

WISE HCMC+ 2026 do UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức, với TOTM Technologies là đơn vị đồng tổ chức quốc tế, hướng đến kết nối công nghệ, tri thức, thị trường và nguồn vốn, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn.

Với chủ đề “Công nghệ tiên phong - Thúc đẩy kinh tế số, kiến tạo xã hội số”, WISE HCMC+ 2026 diễn ra từ ngày 28/11 đến 4/12, trong đó các hoạt động chính được tổ chức từ ngày 2 - 4/12 tại Trung tâm hội nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận).

Phó Trưởng phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh Trần Thị Kim Liên cho biết, Tuần lễ dự kiến thu hút hơn 6.000 lượt đại biểu, hơn 300 nhà đầu tư và đối tác đến từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng gần 300 gian hàng giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ.

Các nội dung trọng tâm tập trung vào những công nghệ đang định hình phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị, từ trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, niềm tin số, dữ liệu, an ninh số đến đầu tư cho công nghệ tiên phong và khả năng chuyển hóa công nghệ thành ứng dụng thực tế.

Điểm nhấn của Tuần lễ là Diễn đàn quốc tế về Xu hướng công nghệ tiên phong diễn ra chiều 2/12, tập trung cập nhật xu hướng, cơ hội ứng dụng công nghệ và những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp, đô thị và nền kinh tế.

Tiếp đó, Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo diễn ra sáng 3/12 sẽ tập trung trao đổi kinh nghiệm quốc tế, môi trường chính sách và giải pháp phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ WISE HCMC+ 2026, chương trình Startup Connection Day 2026 với chủ đề “Kết nối startup - Kiến tạo cơ hội - Bứt phá thị trường” hướng đến thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư, chuyên gia, trường đại học và cơ quan quản lý nhà nước.

Việc tổ chức chương trình tại Vũng Tàu góp phần mở rộng không gian kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố, đưa hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đến gần hơn với nhu cầu phát triển kinh tế của từng khu vực.

Chương trình có 52 gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ, trong đó 13 gian hàng thuộc lĩnh vực du lịch, logistics và cảng biển, gắn với thế mạnh kinh tế và nhu cầu ứng dụng công nghệ tại khu vực Vũng Tàu.

Không gian triển lãm còn giới thiệu những giải pháp về trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, chuyển đổi số, tự động hóa, năng lượng, công nghệ sinh học, chăm sóc sức khỏe, sản xuất, chế tạo và sản phẩm địa phương.

Các đại biểu tham dự hội thảo “Kết nối chính sách, thị trường và nguồn vốn - Cơ hội cho startup TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới"

Tại Hội thảo “Kết nối chính sách, thị trường và nguồn vốn - Cơ hội cho startup TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới”, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Đặng Thị Luận giới thiệu chính sách hỗ trợ ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo từ ngân sách thành phố theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 22/9/2026 của HĐND thành phố.

Đại diện Hiệp hội Logistics và Cảng TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố và Zone Startups Việt Nam cũng chia sẻ về nhu cầu ứng dụng công nghệ, cơ hội hợp tác, tiếp cận thị trường và huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Đại diện EcoTruck, Smart Sea và Suối Rao Ecolodge cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn kinh doanh.

Chương trình còn chú trọng hỗ trợ sinh viên hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ mới trong phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh, đưa dự án từ giảng đường đến thị trường.

Thông qua các hoạt động triển lãm, hội thảo và kết nối, TP. Hồ Chí Minh hướng đến gắn năng lực phát triển công nghệ của cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm, phát huy thế mạnh của từng cực tăng trưởng trong không gian phát triển mới.