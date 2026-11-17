Quan cảnh diễn đàn.

Giải quyết khó khăn từ công việc hằng ngày

Sáng 17/11, tại Diễn đàn “Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt”, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đặt vấn đề về hiệu quả công nghệ đối với một hộ bán tạp hóa: Công nghệ có giúp người bán quản lý hàng hóa, livestream, kết sổ và xuất hóa đơn thuận lợi hơn hay không? Dữ liệu kinh doanh có thể trở thành cơ sở để ngân hàng xem xét cho vay hay không?

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, doanh nghiệp hiện có nhiều lựa chọn về công nghệ nhưng không ít đơn vị vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. Một doanh nghiệp có thể phải sử dụng riêng các phần mềm phục vụ thuế, hóa đơn điện tử và quản lý kinh doanh. Khi dữ liệu chưa liên thông, việc sử dụng nhiều công cụ khiến quá trình vận hành thêm phức tạp.

Nguồn vốn đầu tư cũng là trở ngại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh chi phí, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các thủ tục để tiếp cận nguồn lực hỗ trợ. Khi đưa hoạt động kinh doanh lên môi trường số, họ đồng thời phải giải quyết yêu cầu bảo mật và an toàn thông tin.

Những vướng mắc này cho thấy, việc hỗ trợ cần bắt đầu từ nhu cầu thực tế của từng cơ sở kinh doanh. Một phần mềm có nhiều tính năng vẫn khó phát huy hiệu quả nếu người sử dụng chưa biết cách vận hành hoặc không kết nối được với các công cụ đang dùng.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại diễn đàn.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Vật tư Thiết bị Đo đạc Nam Sông Tiền, ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty, cho biết doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ vào quản lý nhân sự, xuất nhập khẩu và tài chính kế toán từ nhiều năm qua. Một số công việc trước đây cần hai, ba ngày nay có thể hoàn thành trong một giờ hoặc 30 phút.

Việc rút ngắn thời gian xử lý giúp doanh nghiệp nhận thấy lợi ích của công nghệ. Tuy nhiên, ông Minh nhấn mạnh con người vẫn giữ vai trò quan trọng nhất. Doanh nghiệp cần người sử dụng hiểu công việc và biết khai thác công cụ để nâng hiệu quả vận hành. Ông cũng quan tâm đến khả năng bảo mật khi lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp.

Ở góc độ người sử dụng, TS. Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Học viện Chiến lược Nhân sự Kingsman, cho biết đơn vị đang dùng các phần mềm phục vụ nhân sự, bán hàng, quản trị khách hàng và tài chính thuế. Tuy nhiên, mỗi công cụ chỉ giải quyết một phần nhu cầu nên những vướng mắc còn lại vẫn làm phát sinh chi phí.

“Chúng tôi rất cần những phần mềm mang tính chất tổng thể, giải quyết được bài toán thực tế của doanh nghiệp, giúp chúng tôi giảm chi phí, tăng hiệu quả và năng suất sản xuất kinh doanh”, ông Dũng chia sẻ.

Nhu cầu ấy cũng xuất hiện trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông Dũng, doanh nghiệp nhỏ và vừa nghe nhiều về AI cùng cơ sở dữ liệu nhưng vẫn gặp khó khi sử dụng những công nghệ này để tạo ra kết quả kinh doanh. Nhà cung cấp cần giúp doanh nghiệp đưa công nghệ vào từng công việc cụ thể và tiếp tục hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

TS. Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Học viện Chiến lược Nhân sự Kingsman, chia sẻ tại diễn đàn.

Hỗ trợ đến khi doanh nghiệp sử dụng hiệu quả

Để tháo gỡ những trở ngại này, TP Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Trương Minh Huy Vũ cho biết, Thành phố kết hợp cung cấp thông tin trực tuyến với tổ chức các nhóm hỗ trợ trực tiếp, đến từng hộ kinh doanh để hướng dẫn thực hiện.

Cách triển khai này gắn việc giới thiệu giải pháp với hỗ trợ người sử dụng. Thành phố có kinh phí hỗ trợ một phần đối với các nội dung tư vấn pháp lý, kỹ thuật và kỹ năng số. Kết quả thực hiện phải thể hiện qua mức cải thiện năng suất và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Vũ đề nghị các đơn vị công nghệ tăng khả năng tích hợp giữa các giải pháp, đồng thời chú trọng kết nối với những nền tảng lớn và hệ thống định danh. Việc liên thông dữ liệu cần giúp doanh nghiệp sử dụng công nghệ thuận tiện hơn, tránh tình trạng có nhiều phần mềm nhưng thiếu kết nối.

Về chi phí, ông đề nghị kết hợp các chương trình ưu đãi của đơn vị công nghệ với nguồn lực hỗ trợ của Thành phố và sự tham gia của ngân hàng. Trước mắt, các bên cần giảm áp lực tài chính để doanh nghiệp thuận lợi bắt đầu. Về lâu dài, dữ liệu hình thành trong quá trình kinh doanh có thể mở thêm cơ hội tiếp cận tín dụng. Cùng với đó, việc đưa AI vào hoạt động phải đi đôi với bảo mật dữ liệu. Mục tiêu cuối cùng là giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh nâng năng suất lao động, cải thiện hiệu quả sử dụng công nghệ.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các đại biểu tham quan, trải nghiệm các giải pháp số tại sự kiện.

Đại diện doanh nghiệp và hộ kinh doanh tìm hiểu các giải pháp công nghệ số tại khu trưng bày trong chuỗi sự kiện.

Sáng cùng ngày, Viettel công bố ba chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh với tổng giá trị ưu đãi dự kiến lên tới 370 tỷ đồng. Các chương trình tập trung vào quản lý bán hàng, quản trị doanh nghiệp và giao dịch điện tử trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh với Viettel TP Hồ Chí Minh.

Các nội dung hỗ trợ gồm quản lý hàng hóa, doanh thu và hóa đơn; số hóa quản trị nhân sự cùng quy trình vận hành; hỗ trợ ký kết, quản lý và lưu trữ hợp đồng điện tử. Ngoài ưu đãi chi phí, các bên phối hợp tư vấn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng.

Thượng tá Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Điều doanh nghiệp cần chính là một lộ trình phù hợp, một giải pháp đủ đơn giản để bắt đầu, đủ hiệu quả để thấy được giá trị và đủ linh hoạt để phát triển cùng doanh nghiệp”.

Thượng tá Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại diễn đàn.

Về phía doanh nghiệp, ông Hoàng Trung Dũng mong muốn nhà cung cấp tiếp tục hỗ trợ sau khi bán và cài đặt phần mềm. Ông cũng đề xuất nghiên cứu phương thức tính phí gắn với kết quả mang lại, chẳng hạn thỏa thuận mức chi trả dựa trên phần doanh số tăng thêm để giảm áp lực đầu tư ban đầu.