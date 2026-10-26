TP. Hồ Chí Minh kết nối FDI, công nghệ và dòng vốn cho tăng trưởng dài hạn

Thu hút FDI chất lượng cao, mở rộng không gian phát triển

Chiều 26/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Chương trình CEO 500 diễn ra với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu”, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu trong nước, quốc tế tham dự chương trình.

Sự kiện quy tụ lãnh đạo Thành phố, đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, tập đoàn và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Trọng tâm chương trình là thúc đẩy đối thoại, kết nối nguồn lực và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, đặc biệt thông qua thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, gắn với công nghệ, tài chính, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ thu hút vốn đơn thuần sang hợp tác với nhà đầu tư để giải quyết các bài toán phát triển cụ thể. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh và dòng vốn toàn cầu dịch chuyển, Thành phố cần cùng doanh nghiệp nhận diện cơ hội, đáp ứng yêu cầu mới và tạo động lực tăng trưởng.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, sau sáp nhập, không gian kinh tế, đô thị và kết nối của TP. Hồ Chí Minh được mở rộng, tạo thêm dư địa triển khai các dự án quy mô lớn. Cùng với những cơ chế, chính sách mới, trong đó có Nghị quyết 260, Nghị quyết 10, Nghị quyết 19 và Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 được đề cập tại chương trình, Thành phố có thêm cơ sở để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quy hoạch và huy động nguồn lực.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Trước sức ép cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế, TP. Hồ Chí Minh ưu tiên dòng vốn FDI chất lượng cao vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Thành phố đặt mục tiêu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Lãnh đạo Thành phố cũng mong muốn lắng nghe ý kiến trực tiếp từ các CEO và nhà đầu tư quốc tế về xu hướng dịch chuyển vốn, công nghệ và những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư. Qua đó, Thành phố có thêm cơ sở đánh giá lợi thế, xác định năng lực cần bổ sung và tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn.

TP. Hồ Chí Minh hướng tới vai trò cửa ngõ kết nối Việt Nam với nguồn vốn, công nghệ, thị trường và các nguồn lực phát triển trong khu vực, quốc tế. Từ Thành phố, doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường trong nước, kết nối các trung tâm sản xuất, logistics, tài chính, công nghệ và mở rộng hoạt động sang những không gian kinh tế rộng lớn hơn.

Kết nối hạ tầng, tài chính và công nghệ

Tại chương trình, các đại biểu tập trung thảo luận bốn nhóm động lực phát triển của TP. Hồ Chí Minh, gồm hạ tầng, tài chính, năng lượng và kinh tế số, công nghệ. Thành phố mong muốn kết nối nhà đầu tư với các dự án đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), cảng biển, logistics, khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Đại biểu trao đổi và đóng góp ý kiến tại sự kiện.

Trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ, Thành phố ưu tiên nguồn điện sạch, ổn định, hạ tầng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), khu công nghệ cao và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Đây là những lĩnh vực được kỳ vọng góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Đề cập vai trò của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, cho rằng Trung tâm cần trở thành đầu mối điều phối, kết nối và định hướng dòng vốn quốc tế vào các ngành có giá trị gia tăng cao. Qua đó, Việt Nam có thể nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, tăng năng suất và phát triển doanh nghiệp có sức cạnh tranh toàn cầu.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC).

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, trong 9 tháng đầu năm 2026, vốn FDI đăng ký của cả nước đạt 50,36 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD. Khu vực FDI chiếm 80,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Những con số này cho thấy yêu cầu nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt trong nghiên cứu, thiết kế, phát triển công nghệ lõi và xây dựng thương hiệu.

VIFC-HCMC cần kết nối nguồn vốn với công nghệ, nhân lực, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Các lĩnh vực được định hướng ưu tiên gồm bán dẫn, AI, robot, tự động hóa, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và vật liệu tiên tiến.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, thu hút vốn cần gắn với nâng cấp năng lực nhà cung ứng Việt Nam, đào tạo kỹ sư, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển tài sản trí tuệ. Hiệu quả đầu tư cần được đánh giá thông qua năng suất, năng lực làm chủ công nghệ và giá trị gia tăng tạo ra trong nước. Đây là cơ sở để Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh, hướng tới tăng trưởng cao và mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Ông Nick Chong - Trưởng bộ phận Tư vấn đầu tư khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn Arup.

Ở góc độ tư vấn đầu tư hạ tầng, ông Nick Chong, Trưởng bộ phận Tư vấn đầu tư khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Arup, cho rằng TP. Hồ Chí Minh cần xây dựng hệ sinh thái đầu tư đồng bộ, kết nối giao thông, logistics, khu công nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển đô thị.

Theo ông Nick Chong, đầu tư nên tập trung vào các hành lang tăng trưởng chiến lược, nơi hạ tầng giao thông, sử dụng đất, công nghiệp và việc làm hỗ trợ lẫn nhau. Giá trị kinh tế có thể được tạo ra từ các khu vực xung quanh hạ tầng. Để thu hút vốn, dự án cần có cơ sở kinh tế rõ ràng, phương án triển khai khả thi, nguồn vốn minh bạch và cơ chế phân bổ rủi ro phù hợp. Chính quyền giữ vai trò định hướng, hoàn thiện chính sách; khu vực tư nhân đóng góp vốn, công nghệ và năng lực triển khai.

Doanh nghiệp quốc tế tìm kiếm cơ hội hợp tác dài hạn

Chia sẻ tại chương trình, ông Peter James Opdahl, Chủ tịch ITO Group Holdings Pte. Ltd., cho biết doanh nghiệp có hàng chục năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp tự động hóa công nghiệp.

Ông Peter James Opdahl, Chủ tịch ITO Group Holdings Pte. Ltd.

Từ năm 2012, Ito Group đã chọn Việt Nam làm trung tâm sản xuất. Hiện, doanh nghiệp đang xây dựng nhà máy mới rộng 12.000 m² tại Khu chế xuất Linh Trung. Đây là nhà máy đầu tiên được phê duyệt theo cơ chế đầu tư đặc biệt Green Lane.

Bên cạnh đầu tư sản xuất, doanh nghiệp triển khai các chương trình học bổng và thực tập nhằm phát triển nguồn nhân lực. Đại diện Ito Group cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục mở rộng chuỗi cung ứng, phát triển thị trường nội địa và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ xây dựng mạng lưới kết nối quốc tế. Doanh nghiệp cũng đang tìm kiếm đối tác trong nước để thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, qua đó nâng cao năng lực sản xuất.

Các ý kiến tại CEO 500 cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến đầu tư ngày càng gắn với chất lượng hệ sinh thái, từ hạ tầng, năng lượng, nhân lực đến khả năng tiếp cận công nghệ và thị trường. Việc kết nối hiệu quả các nguồn lực sẽ tạo điều kiện để dòng vốn quốc tế tham gia sâu hơn vào nền kinh tế Việt Nam.

Phát biểu tổng kết chương trình, ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh yêu cầu kết nối FDI, công nghệ và tài chính thành một trục phát triển thống nhất. Thành phố cam kết phối hợp với các bộ, ngành và đối tác để chuyển hóa ý tưởng, đề xuất thành dự án cụ thể; đồng thời giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh làm đầu mối tổng hợp sáng kiến, kiến nghị và dự án sau diễn đàn.

Chương trình CEO 500 là hoạt động mở màn Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, hướng tới huy động hiệu quả nguồn vốn, công nghệ và tri thức phục vụ tăng trưởng dài hạn.