TP Hồ Chí Minh: Kết nối du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP

Chương trình “Khảo sát, kết nối phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm tìm hiểu mô hình khu vực Cần Giờ gắn với sản phẩm OCOP tại Khu du lịch Dần Xây, xã An Thới Đông.

Quang cảnh buổi hội nghị khảo sát tại xã An Thới Đông. Ảnh: T.Tiến

Ngoài ra chương trình cũng nhận được sự quan tâm và tham dự của các lãnh đạo ban ngành đến từ Sở Du lịch, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, đại diện Hiệp hội Du lịch và cơ quan báo chí tham dự.

Buổi khảo sát nhằm ghi nhận kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện những điều kiện cần hoàn thiện tại điểm đến và đề xuất hướng liên kết giữa địa phương, chủ thể OCOP, đơn vị vận hành và các doanh nghiệp lữ hành.

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị. Ảnh: T.Tiến

Tại buổi khảo sát, đại diện Khu du lịch Dần Xây chia sẻ thêm về quá trình hình thành, phát triển mô hình, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động cũng như định hướng phát triển du lịch sinh thái và hoàn thiện các tiêu chí OCOP trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.Tiến

Qua buổi khảo sát, đại diện Chi Cục Phát triển Nông thôn TP Hồ Chí Minh ghi nhận những ý kiến trao đổi về tiềm năng phát triển của xã, những trải nghiệm gắn với hệ sinh thái, sinh kế bản địa và sản phẩm OCOP, các ý kiến góp ý về việc nâng cao chất lượng điểm đến, nhu cầu hình thành tuyến, liên kết với doanh nghiệp lữ hành và những vấn đề cần phối hợp tháo gỡ các khó khăn cho địa phương trong việc phát triển du lịch nông thôn, nông nghiệp.