TP Hồ Chí Minh kết nối dòng vốn và công nghệ qua tiệc trà CEO500

Chương trình CEO500 diễn ra tại Thiskyhall Sala (TP Hồ Chí Minh) với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu”. Đây là dịp để lãnh đạo Thành phố, các bộ, ngành trao đổi trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác và những động lực phát triển mới.

Các đại biểu tham dự Tiệc trà CEO500 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết cuộc đối thoại không chỉ hướng đến thu hút thêm vốn đầu tư mà còn cùng nhà đầu tư nhìn nhận cơ hội, yêu cầu mới, giải quyết những bài toán phát triển cụ thể. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ bùng nổ, kết nối dòng vốn cần gắn với năng lực tạo ra giá trị lâu dài.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc chương trình CEO500 chiều 26/10.

Theo ông Vinh, sau sáp nhập, không gian kinh tế, đô thị và kết nối của Thành phố được mở rộng, tạo thêm dư địa cho các dự án quy mô lớn. Thành phố ưu tiên dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, tập trung vào tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo; phấn đấu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Ông Nguyễn Công Vinh cho biết thêm, vốn FDI chất lượng cao đi cùng công nghệ, trong khi công nghệ cần hạ tầng, năng lượng và nguồn lực tài chính để phát huy giá trị. Nhà đầu tư ngày càng xem xét tổng thể hệ sinh thái, từ nhân lực, chuỗi cung ứng đến khả năng tiếp cận thị trường, vốn và mở rộng hoạt động trong khu vực. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh mong muốn lắng nghe từ các đại biểu để đi đến kết nối và từ kết nối, TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai hành động để thúc đẩy thu hút FDI và phát triển kinh tế bền vững.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao đổi với doanh nghiệp, nhà đầu tư FDI về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên đầu tư tại Thành phố.

Chương trình tập trung vào bốn nhóm động lực phát triển. Với hạ tầng và không gian phát triển mới, Thành phố sẵn sàng trao đổi cùng nhà đầu tư về từng dự án cụ thể, gồm đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), cảng biển, logistics và khu thương mại tự do.

Trong lĩnh vực tài chính, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) được xác định là động lực kết nối với dòng vốn và thị trường tài chính khu vực. Thành phố mời các định chế tài chính quốc tế cùng làm rõ điều kiện, thủ tục và lộ trình tham gia ngay từ giai đoạn đầu.

Đối với năng lượng, việc mở rộng đô thị, công nghiệp và logistics đặt ra yêu cầu về nguồn cung sạch, ổn định. Thành phố mong muốn cùng nhà đầu tư lựa chọn mô hình phù hợp, xác định khu vực ưu tiên và lộ trình triển khai.

Chương trình CEO500 tập trung vào sự hội tụ của dòng vốn FDI, công nghệ và tài chính toàn cầu.

Với kinh tế số và công nghệ, Thành phố chú trọng hạ tầng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, các khu công nghệ cao và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Các tập đoàn công nghệ được mời lựa chọn lĩnh vực thử nghiệm ưu tiên, hướng đến ứng dụng và mở rộng thị trường.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, Thành phố sẵn sàng tiếp nhận đề xuất, cùng doanh nghiệp giải quyết vấn đề thực tiễn trên tinh thần rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ. Những trao đổi cần được chuyển thành dự án, sáng kiến và quan hệ hợp tác có khả năng triển khai.

Đại biểu kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Tiệc trà CEO500 ở TP Hồ Chí Minh.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 - 29/10 tại TP Hồ Chí Minh, với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có ít nhất 22 đoàn khách VIP quốc tế.

Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu còn có không gian thưởng trà dành cho các đại biểu tham gia.

Trong đó, 2 ngày diễn đàn chính 27 và 28/10 được tổ chức với sự hợp tác, đồng thương hiệu cùng Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Tại diễn đàn, ban tổ chức sẽ giới thiệu, trao chứng nhận cho 10 thành viên mới của VIFC-HCMC; đồng thời công bố 12 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 13 tỷ USD.

Theo ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR), đại diện ban tổ chức, đây là lần đầu tiên trên thế giới Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đồng thương hiệu một chương trình với một địa phương. Sự hợp tác thể hiện sự ghi nhận của quốc tế đối với uy tín, vị thế của Việt Nam và TP Hồ Chí Minh.

Khu vực trưng bày tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, chia sẻ ý tưởng và tìm kiếm đối tác công nghệ.

Ông Duy cho biết, ban tổ chức hướng đến kết nối Diễn đàn Kinh tế Mùa thu với các diễn đàn của WEF tại Davos, Thụy Sĩ vào tháng 1 và Thiên Tân, Trung Quốc vào tháng 6, từng bước định vị Thành phố trong mạng lưới đối thoại kinh tế toàn cầu. "Các hoạt động được kỳ vọng mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý, tạo cơ sở hình thành những dự án hợp tác, góp phần nâng cao vị thế của Thành phố trong mạng lưới tài chính, công nghệ và đầu tư quốc tế", ông Trường Duy cho biết thêm.