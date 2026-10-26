TP Hồ Chí Minh kết nối dòng vốn, công nghệ và các động lực tăng trưởng mới

Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, các tổ chức quốc tế, định chế tài chính, tập đoàn và doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Chương trình quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp cùng đại diện các tổ chức quốc tế, định chế tài chính và cơ quan quản lý.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình CEO 500 được tổ chức trong bối cảnh dòng vốn đầu tư, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút đầu tư của các nền kinh tế. Đối với TP Hồ Chí Minh, việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, cùng những cơ chế, chính sách mới, tạo thêm điều kiện kết nối hạ tầng, công nghiệp, đô thị, logistics và các trung tâm kinh tế.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Công Vinh, nhấn mạnh thành phố không chỉ hướng đến thu hút thêm vốn đầu tư mà quan trọng hơn là cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế nhận diện những cơ hội phát triển mới, giải quyết các bài toán cụ thể và kiến tạo động lực tăng trưởng.

Theo đồng chí Nguyễn Công Vinh, việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập tạo thêm dư địa cho TP Hồ Chí Minh triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn, phát triển những trung tâm kinh tế mới và tăng cường kết nối giữa các khu vực công nghiệp, đô thị, cảng biển và logistics. Cùng với đó, các cơ chế mới về phân cấp, phân quyền, quy hoạch và huy động nguồn lực tạo thêm điều kiện để thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư quốc tế. TP Hồ Chí Minh xác định ưu tiên thu hút FDI chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Thành phố đặt mục tiêu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Tuy nhiên, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh nhìn nhận quyết định đầu tư hiện nay không chỉ phụ thuộc vào quy mô thị trường hoặc những chính sách ưu đãi riêng lẻ. Nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến chất lượng hạ tầng, khả năng cung ứng năng lượng, nguồn nhân lực, mức độ kết nối chuỗi cung ứng, khả năng tiếp cận thị trường vốn và điều kiện mở rộng hoạt động trong khu vực.

Tại chương trình, các tham luận tập trung phân tích xu hướng dịch chuyển dòng vốn quốc tế, những động lực tăng trưởng mới và khả năng đáp ứng của TP Hồ Chí Minh trước yêu cầu của nhà đầu tư thế hệ mới. Thông qua các tham luận và phiên đối thoại trực tiếp, chương trình hướng đến kết nối nhu cầu đầu tư với các định hướng phát triển của thành phố, đồng thời xác định những điều kiện cần thiết để chuyển các cơ hội hợp tác thành dự án cụ thể.

Trình bày tham luận “Góc nhìn toàn cầu: Làn sóng tăng trưởng tiếp theo”, ông Fazurin Jamaludin, Trưởng Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào, đánh giá nền kinh tế Việt Nam có cơ hội hưởng lợi từ chu kỳ tăng trưởng công nghệ nhưng đồng thời phải ứng phó với những cú sốc năng lượng và biến động bên ngoài. Khả năng tận dụng cơ hội phụ thuộc vào chất lượng hạ tầng năng lượng, nguồn nhân lực, môi trường pháp lý và năng lực tiếp nhận, ứng dụng công nghệ.

Về chính sách kinh tế vĩ mô, ông khuyến nghị Việt Nam tiếp tục ưu tiên ổn định giá cả, duy trì dư địa tài khóa và triển khai các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu khi xảy ra biến động. Trong trung và dài hạn, cần đẩy mạnh cải cách cơ cấu, phát triển nguồn nhân lực thích ứng với AI, nâng cao năng suất và hiệu quả phân bổ nguồn lực. Đại diện IMF đặc biệt lưu ý những hạn chế trong khả năng tiếp cận tài chính của một bộ phận doanh nghiệp. Theo ông, cải thiện hiệu quả phân bổ tín dụng và phát triển thị trường vốn là những yêu cầu quan trọng để nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng.

PGS, TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), cho rằng Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong thu hút FDI, nhưng yêu cầu của giai đoạn tới không chỉ là gia tăng quy mô dòng vốn mà còn phải nâng cao chất lượng đầu tư và giá trị thực sự được tạo ra trong nền kinh tế. Dẫn số liệu 9 tháng đầu năm 2026, ông cho biết vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD. Khu vực FDI tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Theo ông Nguyễn Hữu Huân, muốn nâng cao giá trị giữ lại trong nước, Việt Nam cần chuyển mạnh sang nghiên cứu, thiết kế, phát triển công nghệ lõi, sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu; đồng thời, đề xuất Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh không chỉ đóng vai trò thu hút vốn mà cần trở thành đầu mối định hướng dòng vốn quốc tế vào những lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cao, phát triển công nghệ và nâng cấp năng lực doanh nghiệp trong nước.

Thông qua CEO 500, TP Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng phát triển thành trung tâm kết nối dòng vốn, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các nguồn lực quốc tế. Những đề xuất được đưa ra tại chương trình sẽ là cơ sở để thành phố tiếp tục trao đổi, hoàn thiện điều kiện hợp tác và thúc đẩy hình thành các dự án đầu tư thực chất trong thời gian tới.