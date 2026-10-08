TP Hồ Chí Minh kết nối doanh nghiệp để xây dựng chuỗi cung ứng bền vững

Sản phẩm OCOP của các tỉnh được giới thiệu tại Chương trình kết nối cung cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vào sáng 8/10.

Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm

Sáng 8/10, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã khai mạc chương trình “Hành trình 15 năm kết nối cung cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành” tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 11/10 với chủ đề “Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững”.

Ngoài các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành phố trên cả nước, chương trình còn có hoạt động gặp gỡ giữa doanh nghiệp cung ứng với hệ thống phân phối, đơn vị thu mua và chợ đầu mối.

Tại đây, các bên, doanh nghiệp địa phương cùng trao đổi nhu cầu, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng hợp tác, gia tăng kết nối, trao đổi các sản phẩm đặc trưng của các địa phương với nhau.

Các sản phẩm đặc trưng của Huế được bày bán tại chương trình.

Ông Trần Anh Tuấn, đại diện thương hiệu Mộc Truly Huế cho biết, năm nay doanh nghiệp mang đến chương trình nhiều sản phẩm đặc trưng của Huế để giới thiệu với đối tác, đơn vị kinh doanh. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường ngoài địa phương và hương đến xuất khẩu. Theo đó, công ty đã đem đến nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao như sản sản phẩm từ sen, gắn với nét đặc trưng của văn hóa cung đình Huế và câu chuyện sen tiến vua.

“Doanh nghiệp mong muốn các cuộc gặp trực tiếp giúp đối tác hiểu rõ sản phẩm, qua đó mở thêm cơ hội hợp tác tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh. Tại chương trình, doanh nghiệp còn được ban tổ chức hỗ trợ giới thiệu, bán sản phẩm qua livestream. Hình thức này giúp doanh nghiệp tiếp cận thêm khách hàng mới và đưa đặc sản vùng miền đến người tiêu dùng ở nhiều nơi, đặc biệt là khách hàng ở TP Hồ Chí Minh", ông Anh Tuấn cho biết.

Tương tự, ông Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công ty Vissan, cho biết các sản phẩm công ty mang đến chương trình đều có nguồn gốc rõ ràng. Doanh nghiệp chú trọng yếu tố này khi giới thiệu hàng hóa và trao đổi với đối tác trong và ngoài nước. Năm nào đơn vị cũng tham gia chương trình nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn với các đơn vị, đối tác tại nhiều tỉnh, thành. Những cuộc gặp trực tiếp tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu của bên mua và trao đổi cơ hội hợp tác mới.

Ông Dũng cho rằng, việc kết nối với đối tác ở các địa phương mở thêm hướng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh. Công ty kỳ vọng chương trình giúp các bên hiểu rõ hơn về nguồn hàng, từ đó tìm kiếm cơ hội đưa sản phẩm đến người tiêu dùng cả nước.

Những phiên bán hàng livestream được triển khai liên tục để doanh nghiệp bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, cho biết bán hàng điện tử trở thành xu hướng chung nhưng nhiều đơn vị còn thiếu kinh nghiệm triển khai. Vì vậy, Sở đã tổ chức các hoạt động bán hàng qua phiên livestream để doanh nghiệp có cơ hội thực hành và làm quen với cách bán hàng qua livestream.

Theo đó, ban tổ chức bố trí khu vực livestream từ ngày 8 đến 10/10 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đối tác từ các tỉnh, thành giới thiệu sản phẩm. Các hoạt động tư vấn, tập huấn giúp người tham gia nâng cao kỹ năng bán hàng trực tuyến. Doanh nghiệp có thể thử nghiệm phương thức bán hàng này ngay tại chương trình, qua đó tìm hiểu cách tiếp cận khách hàng trên môi trường số.

Ông Bùi Tá Vũ cho rằng chương trình kết nối cung cầu được tổ chức thường niên giúp doanh nghiệp và đối tác ở nhiều nơi biết đến nhau. Các đơn vị có dịp gặp gỡ, giới thiệu mặt hàng và tìm hiểu nhu cầu của nhau. Các doanh nghiệp địa phương còn có thêm cơ hội tìm đối tác, đồng thời tiếp cận những cách bán hàng mới.

Các bên cùng chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá, chương trình kết nối cung cầu đã trở thành cơ chế hợp tác thương mại ổn định giữa Thành phố và các địa phương sau 15 năm triển khai. Hoạt động này góp phần gắn sản xuất với thị trường, kết nối doanh nghiệp với hệ thống phân phối và bảo đảm nguồn hàng cho người dân.

Thực tế, thị trường TP Hồ Chí Minh là thị trường chung của doanh nghiệp, nông dân các địa phương. Nguồn hàng và vùng nguyên liệu của các tỉnh, thành giúp Thành phố duy trì cân đối cung cầu, ổn định đời sống người dân. Người tiêu dùng hiện đòi hỏi hàng hóa an toàn, thông tin minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc.

Vì vậy, ông Nguyễn Lộc Hà cũng đề nghị các địa phương tổ chức kết nối thường xuyên theo ngành hàng, mùa vụ, đồng thời gắn vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, phân phối và logistics. Các bên cần phối hợp thu hút đầu tư hạ tầng thương mại tại địa phương để giảm chi phí lưu thông.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, hiện nay, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” là giải pháp trọng tâm để nhà sản xuất, nhà phân phối và cơ quan quản lý cùng kiểm soát chất lượng hàng hóa. Thành phố đề nghị doanh nghiệp chủ động kiểm soát sản phẩm, đồng thời khuyến khích hệ thống phân phối và sàn thương mại điện tử ưu tiên tiêu thụ hàng đạt chuẩn.

Về lâu dài, Thành phố cũng thúc đẩy nền tảng kết nối cung cầu trực tuyến, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng gian hàng số, bán hàng đa kênh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Các hoạt động hỗ trợ cần giúp doanh nghiệp hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và phát triển các dòng sản phẩm theo yêu cầu của kênh phân phối hiện đại.

Dưới góc độ Bộ Công Thương, ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đánh giá chương trình tạo nền tảng cho các mối liên kết lâu dài giữa sản xuất và tiêu thụ. Nguồn hàng đạt chuẩn từ các địa phương giúp TP Hồ Chí Minh bảo đảm nguồn cung và bình ổn thị trường trước những biến động.

Ông Thái đề nghị các bên tiếp tục phát triển chuỗi cung ứng xanh để tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng Việt. Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh cần phát huy vai trò đầu tàu, cùng các địa phương, doanh nghiệp và nhà đầu tư thúc đẩy hướng phát triển này. Doanh nghiệp cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại lễ khai mạc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh các địa phương và cơ quan Trung ương cần tăng cường phối hợp trong hoạt động thương mại. Ngoài ra, các doanh nghiệp và các bên cũng cần tiếp tục triển khai những thỏa thuận, hợp đồng hình thành tại chương trình để tạo hiệu quả thiết thực và lan tỏa cơ hội hợp tác.

Sau chương trình, các đơn vị, doanh nghiệp cần có những thống kê về việc kết nối cung - cầu để có thể rút kinh nghiệm trong phân phối sản phẩm giữa các tỉnh, thành phố.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các sở, ngành và địa phương các tỉnh cùng theo dõi việc thực hiện thỏa thuận sau chương trình. Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần lấy kết quả tiêu thụ và hiệu quả liên kết chuỗi làm thước đo, đồng thời cam kết tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã các tỉnh, thành tiếp cận thị trường TP Hồ Chí Minh thuận lợi hơn sau các chương trình kết nối, giao thương...