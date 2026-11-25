Toàn cảnh phiên toạ đàm phát triển TP Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm dịch vụ Logistics quốc tế. Ảnh: Hương Giang – TTXVN

Tại tọa đàm, các chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm; trong đó, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối đa phương thức, hình thành đầu mối điều phối liên ngành, phát triển dịch vụ logistics giá trị gia tăng và xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, phát triển dịch vụ logistics là một trong những định hướng quan trọng được cụ thể hóa trong Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch hành động của Thành phố.

Theo ông Lê Văn Danh, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là mở rộng quy mô dịch vụ logistics mà cần chuyển mạnh sang tư duy xây dựng năng lực logistics, nâng cao khả năng tổ chức, kết nối và điều phối các dòng hàng hóa, dịch vụ, thông tin trong chuỗi cung ứng. Đây là yếu tố góp phần tăng năng lực cạnh tranh, tính tự chủ và khả năng thích ứng trước những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh có không gian phát triển rộng hơn, kết nối các trung tâm sản xuất công nghiệp, hệ thống cảng biển nước sâu, cảng hàng không, mạng lưới giao thông và thị trường tiêu thụ, phân phối quy mô lớn.

Đáng chú ý, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải có vị thế quốc tế; trong đó, cảng Cái Mép xếp thứ 11 thế giới theo Chỉ số hiệu quả cảng container năm 2025; sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng của Thành phố đạt gần 356 triệu tấn.

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hương Giang – TTXVN

“Tuy nhiên, lợi thế về vị trí, hạ tầng và nguồn hàng chưa đồng nghĩa với việc Thành phố đã có năng lực của một trung tâm logistics quốc tế. Những hạn chế về kết nối giao thông, mất cân đối giữa các phương thức vận tải; dịch vụ logistics còn tập trung chủ yếu vào vận tải, kho bãi và giao nhận cơ bản; năng lực cung ứng dịch vụ giá trị gia tăng và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế của doanh nghiệp trong nước vẫn còn hạn chế, là những thách thức trong quá trình phát triển TP. Hồ Chí Minh thành Trung tâm dịch vụ Logistics quốc tế”, ông Lê Văn Danh nhấn mạnh.

Chia sẻ tại toạ đàm, ông Trần Ngọc Thanh, chuyên gia lĩnh vực logistics thuộc liên danh tư vấn Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) và Boston Consulting Group (BCG) cho rằng, trong Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, hợp phần logistics đang được nghiên cứu theo hướng hình thành 3 lớp không gian logistics, 5 hành lang logistics đa phương thức và mạng lưới các trung tâm, khu logistics được phân cấp về chức năng, quy mô, vị trí; trong đó, Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ là một trong những hạt nhân quan trọng.

Từ đó, ông Trần Ngọc Thanh kiến nghị, thành phố cần tổ chức lại không gian logistics trên quy mô toàn Thành phố sau hợp nhất, bảo đảm liên kết đồng bộ giữa cảng biển, cảng hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy, khu công nghiệp và các trung tâm logistics; đồng thời, tháo gỡ điểm nghẽn kết nối đa phương thức, giảm phụ thuộc vào các loại hình vận tải truyền thống.

Trong khi đó, PGS.TS. Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và Quản lý, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, cùng nhóm nghiên cứu UEH Logistics Lab đề xuất hình thành đầu mối phối hợp liên ngành nhằm tăng tính thống nhất trong quản lý, kết nối các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển logistics Thành phố, hạn chế tình trạng đầu tư, khai thác hạ tầng và tổ chức dịch vụ còn phân tán.

Nhóm nghiên cứu cũng kiến nghị xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung và bản sao số phục vụ điều phối hoạt động logistics tại các cụm cảng Cái Mép - Cần Giờ - Cát Lái; đồng thời, nghiên cứu cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với một số mô hình logistics mới. Theo nhóm nghiên cứu, trung tâm logistics quốc tế không đơn thuần là một cảng lớn hơn mà phải chuyển từ vai trò “cửa ngõ hàng hóa” sang “trung tâm điều phối chuỗi cung ứng”.

PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa, Quyền Trưởng khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: Hương Giang – TTXVN

Theo Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP. Hồ Chí Minh, Thành phố cần chuyển trọng tâm từ cung cấp các dịch vụ vận tải, kho bãi, giao nhận cơ bản sang các dịch vụ logistics có giá trị gia tăng cao, tăng khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế. Bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội cho rằng, Thành phố cần định vị trung tâm dịch vụ logistics quốc tế trên ba trụ cột: trung tâm trung chuyển và phân phối đa phương thức; trung tâm chuỗi cung ứng giá trị cao; trung tâm dịch vụ hỗ trợ toàn cầu.

Để hiện thực hóa định hướng này, Thành phố cần tích hợp mục tiêu phát triển trung tâm logistics quốc tế vào quy hoạch chung và quy hoạch cảng biển; đẩy nhanh các dự án kết nối hạ tầng; phát triển cơ chế tín dụng, đầu tư xanh; đào tạo nhân lực logistics số, hàng hải và tài chính chất lượng cao; đồng thời, cần tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút các tập đoàn logistics lớn và thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ở góc độ phát triển nguồn nhân lực và dịch vụ, PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa, Quyền Trưởng khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, cho rằng việc thu hút doanh nghiệp và kết nối chuỗi cung ứng quốc tế cần đi cùng phát triển các dịch vụ logistics giá trị gia tăng. Đây là điều kiện để doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh, không chỉ tham gia ở những khâu vận chuyển, lưu kho mà còn mở rộng sang quản lý, tổ chức và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Toàn cảnh Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải. Ảnh: TTXVN

TS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Đại diện Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ sinh thái logistics quốc tế thay vì chỉ tập trung hình thành thêm các công trình riêng lẻ.

Theo định hướng xây dựng Đề án phát triển hệ thống trung tâm logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, TP. Hồ Chí Minh được xác định là hạt nhân của cực logistics Đông Nam Bộ, gắn với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, Khu thương mại tự do và các hành lang kết nối vùng, khu vực ASEAN.

Các đại biểu cũng đề nghị thành phố cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến hải quan, kiểm tra chuyên ngành, hoạt động trong khu thương mại tự do và kết nối với Trung tâm Tài chính quốc tế; đồng thời, làm rõ cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo. Chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn logistics xanh cần được xem là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển.

Với lợi thế về hạ tầng, cùng bệ đỡ từ cơ chế, chính sách, sự chủ động trong tháo gỡ điểm nghẽn, kết nối hệ sinh thái các bên liên quan, TP. Hồ Chí Minh sẽ sớm hình thành trung tâm dịch vụ Logistics quốc tế trong tương lai không xa.