TP Hồ Chí Minh kết nối công nghệ phát triển công nghiệp thế hệ mới

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: BTC

Sáng 26/10, tại TP Hồ Chí Minh, Ngày Đổi mới sáng tạo mở - Open Innovation Day 2026 diễn ra với chủ đề “Kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới”, mở đầu chuỗi hoạt động của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub chủ trì, phối hợp với Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NACENTECH), Bộ Khoa học và Công nghệ, Công ty Cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) và Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết động lực tăng trưởng của Thành phố trong giai đoạn tới phải dựa trên đổi mới sáng tạo, gắn với phát triển kinh tế, công nghiệp và đô thị. Open Innovation Day 2026 là hoạt động mở màn chuỗi sự kiện Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, năm đầu tiên diễn đàn được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đồng thương hiệu.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 40 vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở ươm tạo công nghệ. Nhiều mô hình đang phát triển theo hướng hợp tác trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, tạo nền tảng kết nối nghiên cứu với nhu cầu thị trường.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố có thêm dư địa tổ chức lại không gian sản xuất, phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số và những ngành công nghiệp mới. Các khu vực như Bắc Tân Uyên và Châu Đức có tiềm năng phát triển không gian công nghiệp quy mô lớn, gắn với hạ tầng năng lượng. Thành phố định hướng huy động nguồn lực từ đầu tư công, hợp tác công tư và khu vực tư nhân để chuẩn bị hạ tầng, thu hút nhà đầu tư.

“Bản chất khi chúng ta bước vào câu chuyện công nghiệp thế hệ mới thì không chỉ là hạ tầng, không chỉ là các khu công nghiệp mà quan trọng nhất là hệ sinh thái của chúng ta”, ông Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh.

Theo đó, hệ sinh thái công nghiệp cần kết nối nguồn nhân lực, trường đại học, viện nghiên cứu, vườn ươm, doanh nghiệp và nhà đầu tư với cơ chế chính sách phù hợp. Thành phố cần giải quyết khoảng cách giữa nghiên cứu trong trường đại học và thương mại hóa công nghệ, tạo điều kiện đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

Bà Bùi Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub, cho biết Trung tâm được hình thành từ năm 2023, lấy nhu cầu thị trường làm điểm xuất phát để kết nối nguồn lực công nghệ. Trung tâm tiếp nhận bài toán thực tế của doanh nghiệp và địa phương, sau đó kết nối chuyên gia, nhà khoa học và đối tác công nghệ để thiết kế giải pháp phù hợp.

Theo bà Hằng, đến nay, SoiHub đã và đang kết nối, hợp tác và phát triển 50 công nghệ trong nước và quốc tế; tiếp nhận, giải quyết 15 đơn đặt hàng từ thị trường; thiết lập 20 thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ trong khu vực và trên thế giới.

Các hoạt động hợp tác tập trung vào trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế tầm thấp, công nghiệp chế tạo và vật liệu mới. Bà Hằng cho rằng, Việt Nam cần từng bước làm chủ công nghệ, phát triển năng lực sản xuất và đội ngũ nhân lực chất lượng cao để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, phiên thảo luận buổi sáng với chủ đề “Nền tảng của công nghiệp thế hệ mới trong kỷ nguyên AI” tập trung vào thu hút vốn đầu tư cho trung tâm dữ liệu AI, năng lực tính toán, an ninh dữ liệu, nguồn nhân lực và hạ tầng năng lượng xanh.

Theo ban tổ chức, phiên chiều với chủ đề “Kinh tế tầm thấp - Kiến tạo không gian tăng trưởng mới” tập trung vào phương tiện bay không người lái (UAV), hệ thống tự hành, kết nối vệ tinh, hạ tầng thử nghiệm và phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có hoạt động công bố các hợp tác chiến lược, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu và đối tác công nghệ. Các hoạt động hướng đến hình thành dự án cụ thể từ nhu cầu của doanh nghiệp, khu công nghiệp và địa phương, thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.