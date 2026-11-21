Các thí sinh trình bày phần thi trên sân khấu Hội thi Giáo viên thanh lịch phường Long Bình, sáng 21/11.

Ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, đông đảo người dân phường Long Bình đã đến xem văn nghệ, trải nghiệm các hoạt động và cổ vũ hội thi giáo viên thanh lịch. Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Tinh hoa văn hóa Việt”, Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần thứ nhất của phường chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Chương trình mở màn bằng các tiết mục múa, tam ca và tốp ca, sau đó dành sân khấu cho các đội thi đến từ những trường học trên địa bàn.

Tại hội thi “Duyên dáng Long Bình - Tự hào bản sắc dân tộc”, các thầy cô trình diễn áo dài, trang phục truyền thống của các dân tộc và trang phục công sở. Ở phần thi ứng xử, đại diện các đội bốc thăm và trả lời câu hỏi về những tình huống trong môi trường giáo dục. Các phần thi tạo dịp để giáo viên giao lưu, chia sẻ cách xử lý tình huống nghề nghiệp và giới thiệu trang phục truyền thống đến người xem.

Các giáo viên Trường mần non Long Thạnh Mỹ, phường Long Bình hào hứng tham gia Hội thi Giáo viên thanh lịch trong sáng 21/11.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Long Bình, Trưởng ban Tổ chức lễ hội, cho biết Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định người dân là chủ thể, khu dân cư là hạt nhân xây dựng môi trường văn hóa cơ sở. Vì vậy, phường vận dụng định hướng này bằng cách tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động văn hóa; đồng thời gắn việc gìn giữ di sản với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở từng khu phố, từng gia đình.

Trong chuỗi hoạt động, người dân có thể trải nghiệm nhạc cụ dân tộc, tìm hiểu nghề thủ công mỹ nghệ và thưởng thức đờn ca tài tử. Phường cũng giới thiệu tập san “Long Bình - Về miền di sản” cùng bộ tranh khắc họa 5 di tích đã được xếp hạng trên địa bàn. Người xem có thể quét mã QR trên ấn phẩm để tra cứu thêm thông tin. Tại ga metro Bến xe Suối Tiên, điểm trưng bày gốm mỹ nghệ và nghề làm gạch nung truyền thống đưa sản phẩm làng nghề đến với hành khách ngay tại nhà ga.

Du khách có thể đi metro đến ga Bến xe Suối Tiên, sau đó tiếp tục hành trình khám phá các điểm văn hóa, lịch sử ở Long Bình.

Để di sản hiện diện thường xuyên hơn trong trường học, phường trao bảng tượng trưng chương trình thư viện văn hóa số cho 7 trường công lập. Thư viện tích hợp sách về Bác Hồ, video lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và hình ảnh 360 độ về các di tích, điểm đến. Nguồn tư liệu này giúp giáo viên có thêm học liệu cho các tiết học về địa phương, đồng thời tạo điều kiện để học sinh tìm hiểu di tích trước chuyến tham quan thực tế.

Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc tại phường Long Bình là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách về nguồn.

Nghị quyết số 80-NQ/TW cũng định hướng phát triển sản phẩm du lịch giàu trải nghiệm, mang bản sắc văn hóa. Vì vậy, phường đã cho ra mắt chương trình “Long Bình - Ký sự đất phương Nam” và tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các điểm đến với doanh nghiệp lữ hành. Hành trình do Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Chim Cánh Cụt xây dựng, kết nối tuyến metro số 1 với depot Long Bình, Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, chùa Hội Sơn và đình Long Bình.

Bảo tháp trắng vàng nổi bật giữa tán cây xanh, tạo điểm nhấn cho du khách tham quan và chụp ảnh khi đến phường Long Bình.

Ông Trần Quang Duy, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Chim Cánh Cụt cho biết, các tour văn hóa, lịch sử vẫn là nhóm sản phẩm chủ lực thu hút du khách. Ở phường Long Bình, việc nối các điểm di sản bằng một hành trình giúp du khách tìm hiểu quá trình mở cõi phương Nam, nếp sinh hoạt ở đình làng và sự đổi thay của khu vực phía Đông Thành phố khi có tuyến metro.