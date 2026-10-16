TP. Hồ Chí Minh: Kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đạt 100% đối với tỷ lệ xử lý nước thải từ sản xuất ra môi trường lưu vực các sông trên toàn địa bàn. Ảnh: Nguyễn Huế

Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa có Quyết định số 6769/QĐ-UBND ngày 13/10/2026 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035. Trong đó, xác định các mục tiêu định lượng về chất thải, năng lượng và phát thải, đồng thời đặt ra nhiệm vụ phát triển công nghệ, thị trường nguyên liệu thứ cấp và các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp.

ĐẶT MỤC TIÊU CỤ THỂ CHO GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030

Theo kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh xác định kinh tế tuần hoàn là một hướng đi nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và hình thành các chuỗi giá trị gia tăng mới.

Trọng tâm là xây dựng, vận hành những mô hình kinh tế trong đó hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ góp phần giảm khai thác nguyên liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm tác động tiêu cực đến môi trường.

Đến năm 2030, Thành phố đặt mục tiêu công suất các nhà máy điện từ nguồn sinh khối và chất thải rắn đạt 402 mW. Tỷ lệ năng lượng tái tạo, năng lượng mới phấn đấu đạt tối thiểu 15% tổng công suất cực đại của hệ thống điện trên toàn thành phố; mức tiết kiệm năng lượng đạt tối thiểu 8% tổng tiêu thụ năng lượng.

Trong quản lý chất thải, thành phố triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn địa bàn, phù hợp với quy định và điều kiện thực tế. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được tái chế, xử lý bằng công nghệ mới phấn đấu đạt trên 90%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý tại khu vực đô thị, nông thôn đạt 100%.

Đối với nước thải, tỷ lệ xử lý nước thải từ các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao ra môi trường lưu vực các sông được đặt mục tiêu đạt 100%. Cùng với đó, cường độ phát thải khí nhà kính trên tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố phải giảm tối thiểu 15% so với năm 2014.

Các chỉ tiêu này gắn với yêu cầu mở rộng những mô hình sử dụng hiệu quả tài nguyên, tái sử dụng và tái chế chất thải trong sản xuất, kinh doanh. Thành phố đồng thời hướng tới hình thành các chuỗi giá trị mới có giá trị gia tăng cao, tạo việc làm mới; gia tăng số lượng công nghệ, thiết bị, sản phẩm được chuyển giao, ứng dụng hoặc được cấp bằng sáng chế trong lĩnh vực tái chế, tái sử dụng.

Nguồn lực cho các dự án kinh tế tuần hoàn cũng được xác định là một nội dung cần thúc đẩy, trong đó có tín dụng xanh, trái phiếu xanh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đến năm 2035, Thành phố hướng tới hiện thực hóa nền kinh tế tuần hoàn gắn với đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh cao, thịnh vượng kinh tế, bền vững môi trường và công bằng xã hội. Đồng thời, đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm, dịch vụ và huy động vốn đầu tư cho kinh tế tuần hoàn.

MỞ RỘNG CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN, HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG TUẦN HOÀN

Kế hoạch xác định 10 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035 gồm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; năng lượng; khai thác và chế biến khoáng sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; hóa chất; xây dựng; giao thông vận tải; dịch vụ và du lịch; quản lý chất thải; phát triển khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

Việc lựa chọn các lĩnh vực này đi kèm danh mục nhiệm vụ, lộ trình và cơ quan thực hiện tại các phụ lục của kế hoạch. Thành phố ưu tiên triển khai trước năm 2030 đối với lĩnh vực quản lý chất thải.

Các lĩnh vực khác được ưu tiên sớm nếu phát sinh nhiều chất thải, có tác động lớn đến môi trường, phát thải khí nhà kính cao, sử dụng nhiều tài nguyên, nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng; có tiềm năng tạo giá trị gia tăng, việc làm mới hoặc chịu các yêu cầu về kinh tế tuần hoàn trong hoạt động thương mại, đầu tư và quan hệ quốc tế.

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, kế hoạch đặt ra nhiệm vụ thúc đẩy mô hình khu công nghiệp sinh thái, cộng sinh công nghiệp và sử dụng nguyên liệu tái chế. Thành phố cũng định hướng hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ về tái chế, tái sử dụng tài nguyên, vật liệu sinh học và quản lý chất thải.

Đối với thương mại và dịch vụ, một nhóm nhiệm vụ tập trung vào phát triển thị trường công nghệ, thiết bị, sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường; hỗ trợ thị trường nguyên vật liệu thứ cấp và hàng hóa được tạo ra từ mô hình kinh tế tuần hoàn. Thành phố dự kiến xây dựng hệ thống thông tin về thị trường, xuất nhập khẩu đối với hàng hóa, dịch vụ liên quan.

Trong các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp còn hướng dẫn thiết kế sinh thái, cải tiến quy trình sản xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tiếp cận các ưu đãi tài chính. Việc phát triển cơ sở dữ liệu về tài nguyên, nguyên liệu, sản phẩm, phụ phẩm và chất thải cũng được đặt ra nhằm kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác cộng sinh công nghiệp và theo dõi vòng đời sản phẩm.

Về nguồn lực, kế hoạch xác định ngân sách thành phố theo phân cấp hiện hành, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, các khoản hỗ trợ và vay ưu đãi, vốn vay thương mại, đầu tư tư nhân, tín dụng xanh, trái phiếu xanh và quỹ đầu tư xanh. Thành phố đồng thời định hướng tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối nhà đầu tư với doanh nghiệp và nhà khoa học, phát triển các công cụ đo lường, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao các sở, ban ngành và UBND cấp phường, xã có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức năng, phạm vi quản lý; đồng thời có trách nhiệm theo dõi và cập nhật kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao. Kế hoạch dự kiến sơ kết vào năm 2030 và tổng kết, đánh giá kết quả vào năm 2035.