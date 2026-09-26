TP. Hồ Chí Minh: In 21.000 quyển sách không phép, 3 người bị khởi tố

Ngày 26-9, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 người gồm Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1961, ngụ phường Bàn Cờ), Lê Đăng Khôi (SN 1983, ngụ phường Chánh Hưng) và Trần Năng Tiến (SN 1980, ngụ phường Phú Thọ) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản”.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh nguồn Báo Công an TP. Hồ Chí Minh

Theo cơ quan điều tra, qua công tác quản lý hoạt động in ấn, phát hành xuất bản phẩm, Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện Công ty TNHH In TM Trần Châu Phúc do Trần Năng Tiến làm Giám đốc, đã in và phát hành 21.000 quyển sách nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xuất bản, tái bản theo quy định.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng liên hệ và nhờ Lê Đăng Khôi đặt in 10 xuất bản phẩm là sách với tổng số 21.000 quyển nhưng không có giấy phép theo quy định.

Sau đó, Lê Đăng Khôi chuyển các file sách cho Công ty TNHH In TM Trần Châu Phúc để đặt in và phát hành theo yêu cầu của Nguyễn Thị Hồng Phượng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của 3 bị can có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản”, quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 344 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh ban hành ngày 9-9-2026.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, trường hợp phạm tội có tổ chức theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 344 Bộ luật Hình sự có thể bị phạt tù từ 2 đến 5 năm; ngoài ra, người phạm tội còn có thể chịu hình phạt bổ sung như phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và cơ sở in cần kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi nhận in, không vì lợi nhuận mà tổ chức hoặc tiếp tay in, phát hành sách trái phép. Người dân cũng được khuyến cáo lựa chọn sách có nguồn gốc hợp pháp và thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.