TP. Hồ Chí Minh: huy động vốn tăng mạnh đạt hơn 5.900 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2% trong 10 tháng đầu năm - Ảnh minh họa: Hải Vân.

Trong báo cáo vừa công bố, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đánh giá đây là một tín hiệu tích cực cho thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính sách tiền tệ năm 2026.

Theo báo cáo, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 5.903 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2% so với cuối năm 2025 và tăng 17,52% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này không chỉ đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng tín dụng mà còn hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Dư nợ tín dụng trên địa bàn trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 5.857 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cuối năm và tăng 18,2% so với cùng kỳ.

Một phần quan trọng trong tổng huy động vốn là tiền gửi tiết kiệm dân cư và tiền gửi có kỳ hạn, đạt 3.975 nghìn tỷ đồng, chiếm 67,3% tổng huy động vốn và tăng 13,1% so với cuối năm. Việc tăng trưởng nguồn vốn huy động đã tác động tích cực đến lãi suất và định hướng giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, hỗ trợ cho doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm và trong thời gian tới.

Ngoài ra, hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong hai tháng cuối năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tổng dư nợ tín dụng dự kiến đạt khoảng 5.854 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm 2025. Tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, cho vay bằng ngoại tệ đạt 288 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,9% tổng dư nợ tín dụng và tăng 42% so với cuối năm ngoái, phản ánh sự tăng trưởng tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu.

Ngành ngân hàng Thành phố đã đề ra ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong hai tháng cuối năm.

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng và hoạt động ngân hàng, đặc biệt là chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh trong dịp cuối năm và Tết cổ truyền âm lịch. Các chương trình tín dụng ưu đãi như cho vay 05 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên, tín dụng chính sách và giải ngân gói tín dụng cho vay lâm sản thủy sản, cho vay nhà ở xã hội sẽ được đẩy mạnh.

Thứ hai, tập trung thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm của UBND Thành phố và chương trình cho vay bình ổn thị trường. Đến cuối tháng 10/2026, chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp đã giải ngân cho vay đạt khoảng 80% so với tổng quy mô gói 591 nghìn tỷ đồng được các tổ chức tín dụng đăng ký từ đầu năm.

Thứ ba, mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa và tiền tệ trong nền kinh tế dịp cuối năm. Ngành ngân hàng cũng tham gia tích cực vào các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch của thành phố, trong chương trình kích cầu mua sắm tiêu dùng dịp cuối năm do Sở Công Thương tổ chức.

Những giải pháp và hành động cụ thể này của ngành ngân hàng TP. Hồ Chí Minh không chỉ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026 mà còn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hai chữ số của TP. Hồ Chí Minh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và các biện pháp đồng bộ, TP. Hồ Chí Minh đang trên đà phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn một năm 2026 đầy thành công và thịnh vượng.