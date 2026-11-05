TP. Hồ Chí Minh: Huy động nhiều phương tiện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 5/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 5/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Nhiều phương tiện cơ giới được huy động, tăng cường năng lực đào, vận chuyển đất, phục vụ mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 5/11, công tác tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trong đợt 2, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng ngày 5/11, đã phát hiện, quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm theo di vật. Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 5/11, đợt 2 đã tìm kiếm, quy tập được 228 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 47 bộ kèm di vật.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 959 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 959 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 354 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 926 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Trước đó, ngày 14/10, TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong đợt 1 tại Công viên Lê Thị Riêng. Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao

Sau khi hoàn thành đợt 1, các lực lượng tiếp tục triển khai đợt tìm kiếm thứ 2 tại Công viên Lê Thị Riêng, tập trung mở rộng phạm vi quy tập ở Khu B. Khối lượng đất được xử lý ngày càng lớn, cùng việc huy động phương tiện cơ giới phục vụ đào, vận chuyển đất, góp phần duy trì hoạt động tìm kiếm trên diện rộng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.