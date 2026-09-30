TP. Hồ Chí Minh: Huy động nhiều phương tiện phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 30/9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Trong ngày, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ

Kết quả trong ngày, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 30/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 682 bộ hài cốt liệt sĩ trong đó 301 bộ có di vật. Cụ thể: 649 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 30/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 682 bộ hài cốt liệt sĩ

Việc huy động đồng bộ các phương tiện cơ giới giúp lực lượng làm nhiệm vụ đẩy nhanh việc đào mở rộng, vận chuyển và xử lý đất, nhất là tại những khu vực có khối lượng đất lớn. Cùng với máy móc, lực lượng trực tiếp tìm kiếm vẫn được bố trí thường xuyên tại hiện trường để kiểm tra, sàng lọc kỹ đất, bảo đảm quá trình tìm kiếm được thực hiện chặt chẽ, tỉ mỉ.

Trong những ngày tới, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, đồng thời tăng cường phương tiện, nhân lực phù hợp với từng khu vực nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.