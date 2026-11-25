Các diễn giả phân tích các vấn đề pháp lý trọng tâm cho nhà đầu tư

Ngày 25/11/2026, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư TP. Hồ Chí Minh năm 2026 (ILS Forum 2026), với chủ đề “Cơ chế PPP trong bối cảnh Luật Phát triển đô thị và những vấn đề pháp lý trọng tâm cho nhà đầu tư”, thu hút hơn 300 đại biểu.

Ông Phạm Quang Nhật, Thành ủy viên, Giám đốc ITPC, cho biết Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 đã có hiệu lực cùng với Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, mở ra dư địa phát triển lớn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%/năm giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh kết quả thu hút 19,13 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng năm 2026, thành phố đang tập trung kết nối đầu tư 83 dự án quy mô lớn, trong đó có 23 dự án PPP trọng điểm. Riêng 21 dự án PPP đã được tổng hợp có tổng mức đầu tư dự kiến gần 970.000 tỷ đồng.

Theo đại diện Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, thành phố có danh mục 90 dự án PPP với tổng mức đầu tư hơn 1,27 triệu tỷ đồng; đã cân đối khoảng 89.408 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia 39 dự án PPP. Riêng năm 2026, thành phố bố trí 14.611 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng.

Trên nền tảng pháp lý mới, thành phố đưa ra ba cam kết trọng tâm: Đi trước về giải phóng mặt bằng, xác định phương án thanh toán ngay từ bước phê duyệt; chia sẻ rủi ro theo luật định, với tỷ lệ vốn nhà nước có thể lên đến 70% tổng mức đầu tư; rút ngắn thủ tục, minh bạch thông tin thông qua cắt giảm bước quyết định chủ trương đầu tư và áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM).

PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa, Phó Chủ tịch VIAC nhận định, Luật Phát triển đô thị và các cơ chế đặc thù mở ra nhiều cơ hội thu hút nguồn vốn tư nhân thông qua PPP. Tuy nhiên, đây là mô hình đầu tư phức tạp, có nhiều chủ thể tham gia, thời gian triển khai kéo dài và tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Thực tiễn giải quyết tranh chấp tại VIAC cho thấy các tranh chấp liên quan đến dự án PPP có xu hướng gia tăng và ngày càng phức tạp. Vì vậy, thúc đẩy đầu tư PPP cần gắn với hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả phân bổ, quản trị rủi ro.

PGS.TS. Dương Đăng Huệ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI), Trọng tài viên VIAC, cho rằng cơ chế phối hợp giữa các bên chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Cơ chế chia sẻ rủi ro doanh thu vẫn còn vướng mắc về điều kiện áp dụng, trình tự và khả năng thực hiện nghĩa vụ từ phía Nhà nước. Bên cạnh đó, thời hạn cho vay của các tổ chức tín dụng thường ngắn hơn đáng kể so với vòng đời dự án hạ tầng giao thông, gây áp lực lên phương án tài chính và khả năng thu hồi vốn.

Theo PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa, thách thức lớn hiện nay là cụ thể hóa các cơ chế thực thi về thể chế, tài chính và mô hình hợp đồng, xác định rõ thẩm quyền của thành phố và những vấn đề cần kiến nghị Trung ương hoàn thiện.

“Vì vậy, để chuyển hóa sự quan tâm thành cam kết đầu tư thực chất, Thành phố không chỉ cần ban hành các cơ chế đủ rõ ràng, khả thi mà còn phải tạo dựng niềm tin cho cả nhà đầu tư lẫn cơ quan thực thi”, PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa lưu ý.