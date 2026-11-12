TP Hồ Chí Minh huy động nguồn lực quốc tế cho công nghệ, tăng trưởng

Hoạt động đối ngoại góp phần mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Chiều 12/11, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2026, UBND Thành phố đã ký 8 văn kiện hợp tác quốc tế; các sở, ngành ký gần 10 bản ghi nhớ chuyên ngành. Mạng lưới quan hệ của Thành phố mở rộng lên 88 địa phương nước ngoài và 20 tổ chức quốc tế. Điểm mới là đối tác không chỉ gồm chính quyền địa phương mà mở rộng sang tập đoàn, định chế tài chính, tổ chức công nghệ, những chủ thể nắm giữ vốn, công nghệ và dự án.

Đáng chú ý, các kí kết thoả thuận này thường gắn với thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, việc kết nối nguồn lực quốc tế và kiều bào trong hoạt động đổi mới sáng tạo, đổi mới khoa học công nghệ cũng đang góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng số, đào tạo nhân lực và nâng năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh ký thỏa thuận với Công ty AIC về dự án Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung; hợp tác với Tập đoàn G42 của UAE về trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số; Ngân hàng Thế giới chuyển giao nền tảng báo cáo ngập trực tuyến cho cán bộ 168 xã, phường, đặc khu.

TP Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về nhân lực, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright cùng Ngân hàng Thế giới phối hợp bồi dưỡng năng lực quản trị số cho 479 cán bộ lãnh đạo, quản lý. Diễn đàn Kinh tế Thế giới cam kết ưu tiên 70 tài khoản nền tảng Lumina; Infosys sẵn sàng chuyển giao chương trình đào tạo sản xuất thông minh cho 70 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Qua các hội chợ, triển lãm tại UAE, Singapore, Thái Lan, Lào, Nhật Bản, hơn 322 doanh nghiệp Thành phố được hỗ trợ, ghi nhận hơn 2.620 yêu cầu báo giá và hơn 62 hợp đồng xuất khẩu, bản ghi nhớ.

Theo Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh, hiện nay, Thành phố chuyển từ chú trọng số lượng sang chất lượng, tính khả thi của thỏa thuận. Trước khi ký, mỗi thỏa thuận phải xác định lĩnh vực trọng tâm, đầu mối phụ trách. Sau khi ký, các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, cập nhật tiến độ trên phần mềm theo dõi cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh cũng đang theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện; tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư qua cơ quan đại diện, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý. Tuy nhiên, một số thỏa thuận còn mang tính khung, chưa rõ nguồn lực, tiến độ, sản phẩm. Việc chuyển thành dự án phụ thuộc chiến lược, khả năng của hai phía; năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của một bộ phận doanh nghiệp trong nước còn hạn chế. Vì vậy, Thành phố đang hướng tới xây dựng bộ chỉ số để lượng hóa hiệu quả hợp tác với các đối tác nước ngoài ngày càng hiệu quả hơn.

Với huy động nguồn lực kiều bào, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chuyển trọng tâm từ vận động, tập hợp sang tạo cơ chế cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phối hợp Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành chứng chỉ tiền gửi dành cho kiều bào, thân nhân kiều bào, đến ngày 28/10, chương trình hoàn tất huy động 500 tỷ đồng, đạt quy mô đợt phát hành.

Ngoài ra, Thành phố đang hoàn thiện hồ sơ thành lập Quỹ hỗ trợ thu hút chuyên gia, phát triển nhân tài và nghiên cứu Quỹ Đầu tư kiều hối khoa học công nghệ. Các hội thảo chuyên đề về công nghệ, thu hút vốn tiếp tục được triển khai để kết nối chuyên gia kiều bào với viện, trường, doanh nghiệp, thúc đẩy đóng góp về tri thức, công nghệ, đầu tư và đào tạo nhân lực.