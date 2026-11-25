Mở rộng dư địa huy động vốn tư nhân

Tại Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư TP. Hồ Chí Minh năm 2026 (ILS Forum 2026), diễn ra ngày 25/11, ông Phạm Quang Nhật, Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), cho biết Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những điều kiện pháp lý và quy hoạch quan trọng. Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 đã có hiệu lực, cùng với Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 – 2050, tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, tạo thêm cơ sở để Thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP 10 – 11%/năm trong giai đoạn 2026 – 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực vượt khả năng cân đối của ngân sách. Theo số liệu Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tổng nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030 ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách chỉ có thể đáp ứng khoảng 1/3. Thành phố đang rà soát danh mục 90 dự án PPP với tổng mức đầu tư hơn 1,27 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, Thành phố đã cân đối khoảng 89.408 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia 39 dự án PPP. Riêng năm 2026, nguồn vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng là 14.611 tỷ đồng. Những con số này cho thấy PPP không còn chỉ là một phương thức bổ sung vốn, mà đang được đặt vào vị trí quan trọng trong kế hoạch phát triển hạ tầng của Thành phố.

Theo ông Phạm Quang Nhật, TP. Hồ Chí Minh hiện có 23 dự án PPP trọng điểm, trong đó 21 dự án đã được tổng hợp có tổng mức đầu tư dự kiến gần 970.000 tỷ đồng, thuộc nhóm 83 dự án quy mô lớn Thành phố đang tập trung kết nối với các nhà đầu tư. Cùng với kết quả thu hút 19,13 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng năm 2026, Thành phố muốn mở rộng sức hấp dẫn đầu tư sang các lĩnh vực hạ tầng thông qua phương thức hợp tác công tư.

Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, ông Ngô Hoàng Minh - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh định hướng ba nhóm cam kết: chủ động chuẩn bị mặt bằng và xác định rõ phương án thanh toán ngay từ bước phê duyệt; thực hiện cơ chế chia sẻ rủi ro theo quy định pháp luật, với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia có thể lên đến 70% tổng mức đầu tư; đồng thời rút ngắn thủ tục, minh bạch thông tin thông qua việc cắt giảm bước quyết định chủ trương đầu tư cũng như áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM).

Thành phố cũng dự kiến triển khai các phương thức tham gia linh hoạt, từ đầu tư trực tiếp, liên danh với doanh nghiệp trong nước đến đầu tư gián tiếp thông qua Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Từ quý I/2027, Sở Tài chính sẽ phối hợp ITPC vận hành bảng theo dõi danh mục dự án PPP đa ngôn ngữ, thiết lập đầu mối cố định hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai.

Các diễn giả trao đổi tại Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 (ILS Forum 2026). Ảnh: Lạc Nguyên

Cơ chế rõ ràng để nhà đầu tư yên tâm tham gia

Một trong những hướng huy động nguồn lực đáng chú ý là phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), gắn đầu tư đường sắt đô thị với khai thác giá trị các khu vực xung quanh nhà ga.

Theo ông Trần Duy Hưng, Giám đốc điều hành Monitor Consulting, việc TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh đầu tư hệ thống đường sắt đô thị gắn với phát triển TOD đặt ra nhu cầu huy động nguồn lực lớn. Do mô hình này tích hợp nhiều hợp phần đầu tư, bài toán không chỉ nằm ở vốn xây dựng hạ tầng giao thông mà còn ở phương thức phối hợp giữa phát triển đô thị và khai thác nguồn lực đất đai.

Luật Phát triển đô thị trao thêm thẩm quyền cho HĐND TP. Hồ Chí Minh trong việc quy định hình thức lựa chọn nhà đầu tư, loại hợp đồng và cơ chế thanh toán đối với các dự án PPP trên địa bàn. Đây là cơ sở để Thành phố nghiên cứu những mô hình tổ chức đầu tư phù hợp hơn với đặc thù của các dự án TOD.

Tuy nhiên, mở rộng thẩm quyền quyết định mới là điều kiện ban đầu. Theo PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), vấn đề quan trọng là TP. Hồ Chí Minh phải cụ thể hóa các cơ chế mới thành quy định thực thi về thể chế, tài chính và mô hình hợp đồng. Thành phố cần phân định rõ những nội dung thuộc thẩm quyền chủ động ban hành và những vấn đề cần kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét, hoàn thiện.

Ông Nghĩa cho rằng, dù cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế đã quan tâm đến cơ hội đầu tư, nhà đầu tư tư nhân vẫn thận trọng trước những bất định về phân bổ rủi ro, tính ổn định của chính sách và khả năng bảo đảm quyền lợi trong suốt vòng đời dự án. Vì vậy, để sự quan tâm chuyển thành cam kết đầu tư thực chất, Thành phố cần xây dựng cơ chế đủ rõ ràng, khả thi, đồng thời tạo niềm tin cho cả nhà đầu tư và cơ quan thực thi.

Từ thực tiễn triển khai các dự án PPP, PGS.TS. Dương Đăng Huệ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI), cho rằng cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia PPP chưa thực sự đồng bộ. Đặc biệt, việc thực hiện cơ chế chia sẻ rủi ro doanh thu còn vướng ở điều kiện, trình tự áp dụng và khả năng thực hiện nghĩa vụ từ phía Nhà nước. Trong khi đó, thời hạn vay vốn ngân hàng thường ngắn hơn vòng đời dự án hạ tầng, gây áp lực lên phương án tài chính của nhà đầu tư. Ông Huệ kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế xử lý tình huống phát sinh và phân bổ rủi ro phù hợp với khả năng kiểm soát của từng bên.

Ở góc độ tư vấn dự án, ông Nguyễn Hồng Chuyên, Tổng Giám đốc DVL Group, lưu ý tính khả thi của phương án tài chính phụ thuộc cả vào khả năng bố trí vốn đối ứng của Nhà nước và huy động vốn tư nhân. Với hợp đồng BT, cơ chế thanh toán bằng quỹ đất cũng cần được làm rõ, nhất là trường hợp đất chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, phát sinh chênh lệch giá trị tại thời điểm thanh toán hoặc chậm bàn giao đất. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và quyền lợi của nhà đầu tư.

Về phía Thành phố, ông Phạm Quang Nhật cho biết ITPC sẽ tập trung chuẩn hóa thông tin dự án trên nền tảng số HCMCInvest, tăng cường kết nối chuyên sâu, đối thoại, tham vấn thị trường và hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai. Thành phố cũng xác định minh bạch thông tin, đồng hành và đề cao trách nhiệm là những yếu tố quan trọng để củng cố quan hệ hợp tác với khu vực tư nhân./.