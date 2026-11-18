Tới dự chương trình có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng đại diện các đơn vị tài trợ và cơ quan liên quan.

Lãnh đạo TPHCM chứng kiến ký kết giữa đại diện Mặt trận thành phố và một doanh nghiệp tài trợ. Ảnh: QĐ.

Theo Ban tổ chức chương trình, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ 40 tỷ đồng để xây dựng trường trung học phổ thông tại xã Hóc Môn; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ 60 tỷ đồng xây dựng trường chuyên biệt tại phường Tân Đông Hiệp và cầu dân sinh tại xã Củ Chi. Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền tài trợ 50 tỷ đồng thực hiện công trình cải tạo, chỉnh trang Bệnh viện Tâm thần TPHCM (Cơ sở 1), phục vụ di dời bệnh viện.

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trân trọng ghi nhận sự đồng hành và trách nhiệm vì cộng đồng của các doanh nghiệp. Bà cho biết, thời gian qua, Mặt trận thành phố đã kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, công trình phục vụ cộng đồng trên nhiều lĩnh vực, với tổng kinh phí huy động và triển khai trên 735 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp trao bảng tượng trưng tài trợ tới đại diện lãnh đạo Mặt trận thành phố tại chương trình. Ảnh: QĐ.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở giá trị tài trợ mà quan trọng hơn là những cam kết cần được chuyển thành công trình cụ thể, đáp ứng nhu cầu thiết thực và mang lại hiệu quả lâu dài cho người dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, phối hợp theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và các nhà tài trợ. Ảnh: QĐ.

Việc các doanh nghiệp chung tay tài trợ góp phần bổ sung nguồn lực xã hội hóa cho giáo dục, y tế và hạ tầng dân sinh, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó, tiếp tục phát huy sức mạnh của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.