Nhu cầu vốn đầu tư công của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026–2030 ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng. Ảnh: chinhphu.vn.

Giai đoạn 2026–2030, nhu cầu vốn phát triển hạ tầng của TP. Hồ Chí Minh vượt xa khả năng cân đối của ngân sách. Theo Sở Tài chính Thành phố, tổng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư công trong giai đoạn này ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, nhưng nguồn ngân sách dự kiến chỉ đáp ứng được khoảng một phần ba.

Để giải quyết phần thiếu hụt và giảm áp lực cho ngân sách, Thành phố xác định đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là giải pháp chiến lược nhằm huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân.

DƯ ĐỊA PHÁP LÝ MỚI VÀ CAM KẾT CỦA THÀNH PHỐ

Phát biểu tại Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư TP. Hồ Chí Minh năm 2026 (ILS Forum 2026) diễn ra vào ngày 25/11/2026, ông Phạm Quang Nhật, Thành ủy viên, Giám đốc ITPC, cho biết bối cảnh mới khi Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 đã có hiệu lực và Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, mở ra dư địa lớn cho mục tiêu tăng trưởng GRDP 10–11%/năm giai đoạn 2026–2030.

Điểm mới quan trọng của Luật Phát triển đô thị là trao thêm thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh trong việc quy định hình thức lựa chọn nhà đầu tư, loại hợp đồng và cơ chế thanh toán đối với các dự án PPP trên địa bàn.

Theo ông Trần Duy Hưng, Giám đốc điều hành Monitor Consulting, chuyên gia cao cấp về PPP và tài chính hạ tầng, đây là cơ sở pháp lý để Thành phố nghiên cứu cách tổ chức đầu tư phù hợp với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), một trong những định hướng ưu tiên khi TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh đầu tư đường sắt đô thị. Mô hình này không chỉ cần vốn cho hạ tầng giao thông mà còn đòi hỏi phương thức hợp tác kết nối phát triển đô thị với khai thác nguồn lực đất đai.

Ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Nguyệt Hà

Liên quan đến nhu cầu vốn đầu tư công của thành phố giai đoạn 2026-2030, ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, trong khi ngân sách dự kiến chỉ đáp ứng khoảng 1/3. Để huy động nguồn lực tư nhân, thành phố đã cân đối khoảng 89.408 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia và phục vụ 39 dự án PPP. Riêng năm 2026, bố trí khoảng 14.611 tỷ đồng, tập trung giải phóng mặt bằng các tuyến giao thông trọng điểm.

Trên nền tảng pháp lý mới, Thành phố đưa ra ba cam kết với nhà đầu tư.

Thứ nhất, đi trước về mặt bằng và xác định rõ phương án thanh toán ngay từ bước phê duyệt.

Thứ hai, chia sẻ rủi ro theo luật định, với tỷ lệ vốn nhà nước có thể lên đến 70% tổng mức đầu tư.

Thứ ba, rút ngắn thủ tục, minh bạch thông tin thông qua cắt giảm bước quyết định chủ trương đầu tư và áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM).

Sở Tài chính cũng đề xuất ba phương thức tham gia: đầu tư trực tiếp; liên danh với doanh nghiệp trong nước; và đầu tư gián tiếp qua Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, với cơ chế phát hành trái phiếu dự kiến từ năm 2027 và giải quyết tranh chấp theo thông lệ quốc tế. Từ quý 1/2027, Thành phố sẽ vận hành bảng theo dõi danh mục dự án PPP đa ngôn ngữ và thiết lập đầu mối cố định đồng hành cùng nhà đầu tư.

Cho rằng việc thành phố xác định PPP là mô hình phù hợp để thu hút thêm nguồn tài chính đầu tư đáp ứng nhu cầu vốn của các dự án hạ tầng lớn đang triển khai, tuy nhiên PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, Phó Chủ tịch VIAC cũng lưu ý PPP là mô hình phức tạp, nhiều chủ thể, thời gian dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Thực tiễn giải quyết tranh chấp tại VIAC cho thấy các tranh chấp liên quan đến dự án PPP đang có xu hướng gia tăng, với những vấn đề ngày càng đa dạng và phức tạp.

BỐN ĐIỂM NGHẼN MÔ HÌNH PPP QUYẾT ĐỊNH NIỀM TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Diễn đàn đã chỉ ra 4 điểm nghẽn lớn với cơ chế PPP mà nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp đang phải đối mặt hiện nay:

Thứ nhất, cơ chế chia sẻ rủi ro chưa rõ điều kiện thực thi.

PGS.TS Dương Đăng Huệ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI), cho rằng cơ chế chia sẻ rủi ro doanh thu tuy đã được pháp luật thiết lập nhằm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư, song quá trình thực thi vẫn vướng về điều kiện áp dụng, trình tự và khả năng thực hiện nghĩa vụ chia sẻ từ phía Nhà nước.

Bổ sung thêm, ông Nguyễn Hồng Chuyên, Tổng Giám đốc DVL Group, chuyên gia tư vấn dự án PPP, nhấn mạnh cơ chế này cần làm rõ cả thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn thu giữa nghĩa vụ trả nợ và thu hồi vốn của nhà đầu tư.

Ở góc độ thiết kế dự án, bà Giang Mỹ Hương, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Dự án Đầu tư và Cơ sở hạ tầng, PwC Việt Nam, khuyến nghị phân bổ rủi ro giữa Nhà nước và tư nhân cần hướng tới mức tối ưu thay vì chuyển giao ở mức tối đa, trên cơ sở xác định bên kiểm soát tốt nhất từng loại rủi ro và cân nhắc nghĩa vụ tài khóa của Nhà nước cũng như khả năng chấp nhận của bên cho vay.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: ITPC.

Thứ hai, độ vênh giữa thời hạn vay và vòng đời dự án.

Theo PGS.TS Dương Đăng Huệ, thời hạn cho vay của các tổ chức tín dụng thường ngắn hơn đáng kể so với vòng đời dự án hạ tầng giao thông, gây áp lực lên phương án tài chính và khả năng thu hồi vốn.

Phân tích cụ thể hơn, ông Nguyễn Hồng Chuyên cho biết các ngân hàng thường ưu tiên dự án có thời hạn vay dưới 20 năm, trong khi nhiều dự án hạ tầng có vòng đời đầu tư và thời gian thu hồi vốn dài hơn. Cùng với khả năng bố trí phần vốn đối ứng của Nhà nước, đây là nguồn rủi ro tài chính chủ yếu đối với các hợp đồng BOT và BT, hai loại hợp đồng chiếm tỷ trọng chủ yếu trong các dự án PPP đang triển khai.

Thứ ba, thanh toán bằng quỹ đất và khai thác giá trị từ đất.

Với hợp đồng BT, ông Nguyễn Hồng Chuyên chỉ ra quy định thanh toán một lần khó khả thi khi quỹ đất chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, trong khi thanh toán theo từng hạng mục có thể phát sinh độ trễ trong xác định giá trị đất. Chênh lệch giữa giá trị đề nghị thanh toán và giá trị đất tại thời điểm thanh toán cũng đặt ra yêu cầu về cơ chế xử lý.

Vấn đề càng phức tạp khi cơ quan có thẩm quyền còn e ngại cam kết bồi thường do chậm thanh toán, chậm bàn giao đất, và chưa có cơ chế xác định chi phí vận hành công trình sau hợp đồng BT.

Đối với các dự án gắn với TOD, bà Giang Mỹ Hương lưu ý cần phân định rõ giá trị kinh tế được tạo ra, nguồn thu của Thành phố và phần nguồn lực thực tế, hợp pháp có thể phân bổ cho dự án, bởi việc tạo ra giá trị chưa đồng nghĩa với khả năng chuyển hóa ngay thành dòng tiền phục vụ đầu tư. Với đường sắt đô thị, cấu trúc đầu tư cần gắn với quy hoạch và chiến lược tài chính của toàn mạng lưới.

Thứ tư, nguy cơ tranh chấp đa tầng.

Ông Nguyễn Duy Hiếu, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH EY Việt Nam, cho biết một sự kiện như chậm tiến độ, thay đổi pháp luật hay vi phạm nghĩa vụ thanh toán có thể đồng thời tác động đến nhiều hợp đồng trong cùng dự án PPP.

Khi các hợp đồng liên quan trong cùng một dự án chịu sự điều chỉnh của những hệ thống pháp luật và quy tắc trọng tài khác nhau, các bên rất dễ đối mặt với nhiều thủ tục giải quyết tranh chấp song song và cho ra các kết quả thiếu nhất quán.

Thực tế cho thấy, khi dự án đang vận hành, nhà đầu tư thường ưu tiên đàm phán hoặc đề nghị cơ quan cấp bộ xem xét tháo gỡ, thay vì khởi kiện ngay ra trọng tài. Do đó, ông Hiếu đề xuất hợp đồng cần xác định rõ đầu mối phía Nhà nước có thẩm quyền thực chất, bao gồm cả thẩm quyền về ngân sách cùng thời hạn xử lý cụ thể trước khi chuyển sang bước giải quyết tiếp theo. Đồng thời, ông cho rằng cơ chế chia sẻ rủi ro chỉ phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng những cam kết hợp đồng khả thi và có cơ chế bảo đảm thi hành.

Từ góc nhìn nhà đầu tư nước ngoài, ông Leif D. Schneider, Giám đốc và Đại diện tại Việt Nam Công ty Luật Luther, đánh giá cơ chế giải quyết tranh chấp là điều kiện quan trọng bảo đảm tính dự đoán và khả thi thương mại của một khoản đầu tư dài hạn. Các bên có thể kết hợp hòa giải hoặc chuyên gia độc lập cho vấn đề kỹ thuật trước khi đưa ra trọng tài, nhưng cần kèm thời hạn rõ ràng và thỏa thuận tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trong thời gian tranh chấp, để dự án không bị gián đoạn.

Tổng hợp các ý kiến, PGS.TS Phạm Duy Nghĩa nhận định quyền chủ động mà Luật Phát triển đô thị trao cho TP. Hồ Chí Minh mới chỉ là điều kiện ban đầu. Thách thức lớn hơn nằm ở khả năng cụ thể hóa cơ chế thực thi về thể chế, tài chính và mô hình hợp đồng, đòi hỏi Thành phố xác định rõ những nội dung thuộc thẩm quyền chủ động ban hành và những vấn đề cần kiến nghị các cơ quan Trung ương hoàn thiện.

"Dù đã có sự quan tâm từ cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư tư nhân vẫn thận trọng trước những bất định về phân bổ rủi ro, tính ổn định của chính sách và khả năng bảo đảm quyền lợi trong suốt vòng đời dự án", PGS.TS Phạm Duy Nghĩa nhận định; đồng thời đề xuất Thành phố xem xét thí điểm các mô hình PPP thế hệ mới cho dự án hạ tầng quy mô lớn, kỹ thuật cao.

Tương tự, ông Ngô Thanh Tùng, Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF – Hồng Đức), cũng cho rằng các điều khoản hợp đồng rõ ràng, khả thi và bảo đảm hiệu lực thi hành là yếu tố then chốt để bảo vệ quyền lợi các bên, duy trì tính liên tục của dự án và củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong dài hạn. Đặc biệt là với các dự án PPP có quy mô vốn rất lớn.