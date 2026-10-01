TP Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng Trung tâm xuất sắc về AI

Trong khuôn khổ Chương trình chào mừng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh (SIHUB), Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) và Plug and Play Singapore Pte. Ltd. ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, xây dựng và từng bước triển khai Trung tâm xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo (AI COE) tại Thành phố.

Thỏa thuận được ký với sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cùng đại diện các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng đổi mới sáng tạo.

Theo định hướng hợp tác, AI COE được xây dựng trên cơ sở liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp, đồng thời đưa các ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giải quyết những bài toán thực tế của Thành phố.

Mô hình dự kiến tập trung vào 3 nhóm hoạt động chính. Trong đó, Trung tâm Năng lực sẽ xây dựng chiến lược, khung năng lực và lộ trình phát triển AI COE; tổ chức đào tạo về AI, đổi mới sáng tạo; kết nối trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế.

Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp sẽ hỗ trợ các startup AI thông qua tuyển chọn, đào tạo, cố vấn, trình diễn sản phẩm và kết nối với mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Chương trình Venture Client và thử nghiệm giải pháp (PoC) tập trung xác định các bài toán từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề để tìm kiếm công nghệ phù hợp, thử nghiệm trong môi trường thực tế và đánh giá khả năng nhân rộng, thương mại hóa.

Bên cạnh đó, các bên sẽ tổ chức hội thảo, tọa đàm, triển lãm, kết nối chuyên gia và nhà đầu tư; tạo điều kiện để startup, chuyên gia Việt Nam tiếp cận mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế của Plug and Play.

Sau khi ký biên bản ghi nhớ khung, các bên tiếp tục hoàn thiện thỏa thuận triển khai, trong đó xác định mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, nguồn lực và các chỉ số đánh giá. Dự kiến thỏa thuận được hoàn thành trong vòng 30 ngày, hướng tới giới thiệu sáng kiến AI COE tại Plug and Play Silicon Valley November Summit, diễn ra từ ngày 3-5/11/2026 tại Sunnyvale, California, Hoa Kỳ.

Thông qua hợp tác với Plug and Play và các đối tác, TP Hồ Chí Minh kỳ vọng mở rộng mạng lưới công nghệ, startup, chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế, qua đó thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa các giải pháp AI và tăng cường năng lực của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thành phố.