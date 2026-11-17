UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 636/KH-UBND ngày 14/11/2026 về triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; từng bước đưa TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị hiện đại, năng động, có vị thế nổi bật trong khu vực Đông Nam Á theo định hướng tại Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hình thành mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu duy trì vị trí trong nhóm 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất toàn cầu theo đánh giá của StartupBlink, đồng thời nằm trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (PII).

Về hạ tầng, thành phố đặt mục tiêu hình thành ít nhất 3 trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, tầm cỡ quốc tế và 7 trung tâm cấp tỉnh; xây dựng ít nhất 2 khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đô thị công nghệ cao có vai trò dẫn dắt tăng trưởng.

Đáng chú ý, thành phố đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 5.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ từ ngân sách ít nhất 2.750 dự án trong giai đoạn 2026 - 2030. Cùng với đó, 100% cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tích hợp nội dung đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo vào chương trình đào tạo; 100% thủ tục hành chính thiết yếu về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường số. Mỗi xã, phường, đặc khu có ít nhất một không gian khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng.

Tập trung 6 nhóm giải pháp, khơi thông nguồn lực hệ sinh thái

Để hiện thực hóa các mục tiêu, thành phố triển khai đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tập trung vào hoàn thiện thể chế, phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo, đầu tư hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế.

Trong đó, thành phố chú trọng rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo đột phá cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế đặc thù theo quy định của Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới cũng được khuyến khích triển khai. Đồng thời, rà soát quy hoạch, bố trí không gian phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung và những khu vực có tiềm năng phát triển khoa học, công nghệ.

Thành phố cũng đẩy mạnh lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo trong xã hội, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Nội dung khởi nghiệp sáng tạo được tích hợp vào chương trình giáo dục, đào tạo và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương; đồng thời nhân rộng những mô hình, ý tưởng và dự án hiệu quả.

Về hạ tầng, thành phố tập trung mở rộng hạ tầng số, băng thông rộng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Các nền tảng số, cơ sở dữ liệu về khởi nghiệp sáng tạo và hệ thống kết nối cung - cầu công nghệ, chuyên gia, nhà đầu tư sẽ từng bước được hình thành. Thành phố khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư, khai thác hạ tầng theo hình thức hợp tác công - tư; đồng thời triển khai Đề án phát triển Mạng lưới Trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế tại TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển ít nhất 5.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Đối với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, thành phố đẩy mạnh ươm tạo, tăng tốc và thương mại hóa sản phẩm, kết quả nghiên cứu khoa học; triển khai chính sách hỗ trợ không hoàn lại chi phí ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo. Các cuộc thi, diễn đàn, sự kiện kết nối đầu tư, công nghệ và giao thương cũng được tổ chức nhằm tăng cơ hội tiếp cận thị trường, nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Một hướng đi đáng chú ý là thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công thông qua các diễn đàn kết nối giữa cơ quan nhà nước và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có hoạt động InnoGov Coffee. Qua đó, thành phố tìm kiếm các giải pháp công nghệ, mô hình mới để giải quyết những bài toán thực tiễn trong quản lý và phát triển đô thị.

Về nhân lực, thành phố tiếp tục hợp tác với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao năng lực quản trị, ươm tạo, khai thác tài sản trí tuệ và huy động vốn cho các chủ thể trong hệ sinh thái. Đồng thời, bồi dưỡng năng lực xây dựng chính sách, quản trị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức; thúc đẩy phát triển các cơ sở giáo dục đại học theo mô hình đại học khởi nghiệp, đại học đổi mới sáng tạo.

Thành phố cũng tăng cường hội nhập, mở rộng kết nối với các trung tâm đổi mới sáng tạo, mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu và tổ chức quốc tế; thu hút chuyên gia nước ngoài tham gia tư vấn chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường khu vực và thế giới. Việc vận hành hiệu quả Quỹ đầu tư mạo hiểm TP Hồ Chí Minh được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thu hút thêm nguồn lực tài chính cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Gắn trách nhiệm triển khai với nguồn lực thực hiện

Về tổ chức thực hiện, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND xã, phường, đặc khu cụ thể hóa kế hoạch thành nhiệm vụ, sản phẩm và tiến độ thực hiện; xác định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc thông qua Sở Khoa học và Công nghệ.

Các cơ quan, địa phương có trách nhiệm chủ động xác định, công bố hoặc đề xuất những bài toán đổi mới sáng tạo thuộc lĩnh vực quản lý, ưu tiên các vấn đề có khả năng đặt hàng, thử nghiệm và ứng dụng giải pháp từ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, chủ động bố trí kinh phí trong dự toán được giao, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, đề án liên quan và huy động các nguồn lực hợp pháp khác.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm cơ quan thường trực, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai. Hằng năm, Sở tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch cụ thể, xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiến độ và nguồn lực; đồng thời kết nối các bài toán đổi mới sáng tạo liên ngành, quy mô cấp thành phố với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức hỗ trợ và nhà đầu tư.

Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố chịu trách nhiệm đề xuất kinh phí, tiếp nhận, đánh giá, lựa chọn nhiệm vụ, ký hợp đồng, cấp kinh phí và theo dõi quá trình thực hiện theo quy định. Sở Tài chính phối hợp tham mưu bố trí kinh phí triển khai kế hoạch.

Kế hoạch số 636/KH-UBND thay thế Kế hoạch số 177/KH-UBND trước đây, tạo cơ sở triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030. Với mục tiêu 5.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thành phố kỳ vọng mở rộng lực lượng doanh nghiệp dựa trên tri thức, công nghệ, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh.