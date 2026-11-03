TP. Hồ Chí Minh: Hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm biển xanh, hiện đại tầm cỡ quốc tế vào năm 2030

Tàu du lịch nước ngoài neo đậu trên vùng biển Côn Đảo

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 7270/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 27/8/2026 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (gọi tắt: Kế hoạch).

Theo kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh định hướng đến năm 2030 phấn đấu trở thành trung tâm biển hiện đại, xanh, thông minh và bền vững, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Thành phố sẽ tập trung hình thành các hạt nhân đột phá như: Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ gắn liền với Khu Thương mại tự do (FTZ), phát huy hiệu quả cực tăng trưởng biển mới liên hoàn Cần Giờ - Cái Mép - Thị Vải - Côn Đảo.

Đến năm 2045, TP. Hồ Chí Minh hướng tới trở thành trung tâm dịch vụ, tài chính, logistics và khoa học - công nghệ biển tầm cỡ quốc tế tại khu vực Châu Á. Tất cả các ngành kinh tế biển sẽ vận hành theo mô hình hiện đại, thông minh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Một tuyến đường trên đặc khu Côn Đảo

Cũng theo Kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh đặt chỉ cụ thể đến năm 2030 như: Tốc độ tăng trưởng tổng thu du lịch biển, đảo đạt bình quân 14%/năm; giá trị sản xuất nuôi biển tăng bình quân 8%/năm; phấn đấu hoàn thành 100% tuyến đường bộ ven biển thuộc địa bàn theo quy hoạch; hệ thống dữ liệu tài nguyên, môi trường, hạ tầng biển phải đạt tỷ lệ số hóa và chia sẻ 100%. 100% di sản văn hóa biển được số hóa.

Bên cạnh đó, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức cao hơn trung bình cả nước (khoảng 0,9); tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trong lĩnh vực biển đạt trên 45%; 100% cư dân vùng biển, hải đảo được tiếp cận điện, nước sạch, Internet băng thông rộng, y tế và giáo dục chất lượng cao.

Ngoài ra, còn các chỉ tiêu khác như: Kiểm soát và thu gom, xử lý 100% chất thải nhựa ven biển; 100% các đảo trọng yếu có hệ thống xử lý chất thải rắn và nước thải; bảo đảm 100% địa phương ven biển xây dựng phương án ứng phó thiên tai, nước biển dâng và giữ vững quốc phòng, an ninh chủ quyền.

Xã đảo Thạnh An (thuộc địa phận huyện Cần Giờ cũ)

Để thực hiện kế hoạch trên, TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai đồng bộ 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp lớn liên quan đến công tác tuyên truyền, hoàn thiện thể chế, quy hoạch, huy động nguồn lực, phát triển khoa học – công nghệ, nhân lực, đồng bộ hạ tầng…

Đáng chú ý là nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế biển xanh. Thành phố sẽ phát triển đồng bộ các ngành kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, phát thải thấp và có giá trị gia tăng cao; lấy kinh tế hàng hải, logistics, cảng biển, du lịch biển, năng lượng biển, nuôi biển công nghệ cao và các ngành kinh tế biển mới làm động lực tăng trưởng; thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Thành phố cũng sẽ triển khai Chương trình phát triển nuôi biển công nghệ cao, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc thủy sản; phát triển dịch vụ cảng biển, logistics, vận tải đa phương thức, thương mại quốc tế và các dịch vụ hàng hải có giá trị gia tăng cao; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); phát triển du lịch biển, đảo chất lượng cao; tập trung phát triển Cần Giờ, Vũng Tàu và Côn Đảo thành chuỗi điểm đến liên kết…