TP. Hồ Chí Minh: Hướng dẫn xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm

TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 9704/UBND-VX về xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức. Hướng dẫn mới này căn cứ hệ thống các quy định mới nhất của Chính phủ về quản lý công chức và vị trí việc làm như: Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, Nghị định số 361/2025/NĐ-CP và Nghị định số 300/2026/NĐ-CP.

Theo hướng dẫn, việc xét và xếp ngạch Chuyên viên cao cấp (CVCC) và tương đương được phân định theo hai nhóm đối tượng lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị hành chính trực thuộc. Cụ thể: Đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị (Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố; các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc UBND thành phố): Những trường hợp đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 70 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP nhưng chưa được xếp ngạch CVCC sẽ được lập hồ sơ đề nghị bổ sung kịp thời.

Đối với cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị: Các đơn vị thực hiện rà soát số lượng cấp phó hiện có để đề xuất xếp ngạch CVCC. Việc xét duyệt phải tuân thủ nguyên tắc thay đổi vị trí việc làm và khống chế tỷ lệ đề xuất tối đa là 50% tổng số lượng cấp phó của đơn vị.

Đối với Phó Trưởng ban các Ban của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố: Tương tự nhóm cấp phó cơ quan, việc đề xuất dựa trên nguyên tắc tương đương chức danh, chức vụ và bảo đảm tỷ lệ không vượt quá 50%.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

UBND thành phố cũng hướng dẫn việc bố trí vị trí việc làm và xếp ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương (trừ ngạch thanh tra). Theo đó, tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, thủ trưởng đơn vị căn cứ vào danh mục vị trí việc làm, ngạch công chức tương ứng và tỷ lệ đã phê duyệt để thực hiện rà soát đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Việc xếp ngạch Chuyên viên chính phải đảm bảo tuyệt đối không vượt quá tỷ lệ phân bổ đã được cấp thẩm quyền thông qua. Trường hợp thay đổi vị trí việc làm từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên hoặc từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với công chức chuyên môn phải xây dựng phương án chi tiết, báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) thống nhất trước khi ra quyết định.

Đối với chức danh Phó Trưởng ban các Ban của HĐND cấp xã, phường, đặc khu (UBND cấp xã), UBND cấp xã phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp để rà soát. Thẩm quyền quyết định xếp ngạch Chuyên viên chính cho đối tượng này sẽ do Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp quyết định, trên cơ sở bảo đảm tỷ lệ ngạch không vượt quá 50%.