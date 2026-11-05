TP. Hồ Chí Minh: Hướng dẫn các trường dạy môn liên kết theo 3 mô hình

Học sinh Trường THPT Thoại Ngọc Hầu tham gia hoạt động đầu năm học 2026-2027. Ảnh: Thu Tâm

Theo đó, tại Văn bản số 11886/SGDĐT-GDPT ngày 4/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Hồ Chí Minh đã hướng dẫn về việc thực hiện 85/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, Sở GD-ĐT hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học (dạy các môn liên kết) tại các cơ sở giáo dục (CSGD) phổ thông công lập trên địa bàn thành phố.

Theo Sở GD-ĐT thành phố, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học là những nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu phục vụ nhu cầu, sở thích, năng khiếu, năng lực và định hướng phát triển cá nhân của người học.

Sở GD-ĐT yêu cầu các CSGD phổ thông công lập triển khai hoạt động giáo dục phải dựa trên tinh thần tự nguyện thực chất của người học và cha mẹ học sinh đối với các hoạt động theo nhu cầu; tuyệt đối không ép buộc, không áp đặt, không gợi ý dưới bất kỳ hình thức nào.

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Tại văn bản trên, Sở GD-ĐT hướng dẫn các trường bố trí thời gian tiết học theo nhu cầu linh động, khoa học theo 3 mô hình sau:

Mô hình 1: Áp dụng chung cho các trường phổ thông đại trà: Nhà trường chủ động bố trí thời khóa biểu phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm đầy đủ nội dung, thời lượng giáo dục chính khóa và giáo dục tăng cường. Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức thành các khung thời gian riêng, ngoài thời gian và không xen kẽ các tiết chính khóa, tăng cường.

Lịch tổ chức được phân bố linh hoạt theo ngày, khối, nhóm học sinh, có sự phối hợp với đơn vị cung ứng để bảo đảm khả năng bố trí giáo viên và không gây quá tải cho học sinh. Học sinh không đăng ký tham gia được bố trí thời gian đến trường, ra về phù hợp; trường hợp ở lại trường được bố trí hoạt động phù hợp và giám sát an toàn.

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Mô hình 2: Áp dụng cho trường có lớp học linh hoạt theo nhu cầu: Vào các tiết dạy học theo nhu cầu, học sinh có đăng ký sẽ di chuyển về các phòng học chức năng/phòng máy vi tính theo từng nhóm nội dung tự chọn đã đăng ký (Nhóm phát triển năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, hướng nghiệp, khởi nghiệp, tài chính....

Nhóm phát triển năng lực số, trí tuệ nhân tạo, Tin học theo chuẩn quốc tế, giáo dục STEM nâng cao, STEM Robot, lập trình, Robot, IoT, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ thuật...

Nhóm phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, chứng chỉ quốc tế, ngoại ngữ với giáo viên người nước ngoài, ngoại ngữ thông qua môn toán và khoa học phần mềm bổ trợ nâng cao... Nhóm học giáo dục kỹ năng: phát triển kỹ năng sống và các nhóm kỹ năng mềm khác...

Học sinh không đăng ký sẽ tham gia các hoạt động tự học, đọc sách hoặc sinh hoạt trải nghiệm tăng cường do nhà trường tổ chức.

Mô hình 3: Áp dụng cho mô hình trường tiên tiến hội nhập và loại hình lớp tích hợp theo Đề án 5695 (Tích hợp môn toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh) với 100% học sinh đã tự nguyện đăng ký trước khi tuyển sinh đầu cấp vào trường: Bố trí thời khóa biểu linh hoạt, đồng bộ theo lớp học riêng.