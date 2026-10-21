TP Hồ Chí Minh: Hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Đội ngũ kỹ sư, công nhân phối hợp định vị, hiệu chỉnh cao độ và hạ tải, kết nối nhịp chính với các phần cầu đã thi công. Quá trình thực hiện đòi hỏi độ chính xác cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong điều kiện chịu tác động của dòng chảy, thủy triều.

Trước đó, chiều 19-10, sà lan chở tổ hợp kết cấu đã cập công trường, hoàn thành hành trình lai dắt đường thủy dài khoảng 124km từ cảng Đông Xuyên (phường Rạch Dừa) về khu vực Bến Bạch Đằng - Thủ Thiêm.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Công ty Nutifood tài trợ, có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 720m, gồm cầu chính và cầu dẫn. Nhịp chính của cầu dài 187m, nặng khoảng 1.400 tấn. Tính cả hệ khung đỡ chuyên dụng, tổng trọng lượng tổ hợp khoảng 3.400 tấn.

Công trình có thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, góp phần kết nối không gian công cộng hai bên bờ sông, tạo điểm nhấn kiến trúc cho thành phố.

Sau hợp long, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lan can, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ, phấn đấu đưa công trình vào phục vụ người dân, du khách trước Tết Nguyên đán 2027.

Toàn cảnh công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nhìn từ trên cao.

Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn với kết cấu vòm thép mang hình dáng “lá dừa nước”.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dần thành hình, nối khu vực bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.