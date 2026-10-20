TP. Hồ Chí Minh: Hơn 6 triệu người được khám sức khỏe miễn phí

Tiến độ khám sức khỏe học sinh đạt tỉ lệ cao, trong khi nhóm người lao động và sinh viên vẫn cần được tập trung triển khai trong thời gian tới. Hiện toàn thành phố còn 2 địa phương có tỉ lệ khám dưới 30%, gồm phường Cầu Ông Lãnh và phường Phú Thạnh.

Về đánh giá chất lượng khám sức khỏe toàn dân, đến ngày 19.10.2026, Sở Y tế đã kiểm tra, đánh giá 50 cơ sở. Trong đó, 22 cơ sở xếp loại A, chiếm 44%; 28 cơ sở xếp loại B, chiếm 56%; chưa ghi nhận cơ sở xếp loại C.

Người dân TP. Hồ Chí Minh được khám sức khỏe miễn phí.

Một số đơn vị đạt kết quả nổi bật gồm Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An và Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục mở rộng đánh giá chất lượng tại các phòng khám đa khoa tư nhân, hướng dẫn các cơ sở cải tiến chất lượng, đồng thời phát hiện và nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả.

Đáng chú ý, UBND TP. Hồ Chí Minh đã chấp thuận mở rộng đối tượng được khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Công văn số 10110/UBND-VX ngày 17.10.2026.

Theo đó, công dân Việt Nam chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại TPHCM nhưng có thông tin nơi ở hiện tại trên địa bàn thành phố được xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID sẽ được tổ chức khám sức khỏe miễn phí.

Việc mở rộng đối tượng nhằm tạo điều kiện cho người dân đang sinh sống thực tế tại thành phố được tiếp cận chương trình, tăng độ bao phủ và hạn chế bỏ sót người thụ hưởng.

Sở Y tế đề nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu tiếp tục duy trì, đẩy mạnh tổ chức khám sức khỏe cho người dân, ưu tiên người lao động, sinh viên và các nhóm chưa được khám. Đồng thời, các địa phương cần khẩn trương rà soát, bổ sung danh sách đối tượng mới, phối hợp với công an địa phương xác thực thông tin cư trú trên VNeID, lập dự toán kinh phí và tổ chức khám theo quy định.