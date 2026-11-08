TP Hồ Chí Minh: Hơn 6.000 người đi bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật

Trong tuần qua, từ nghị trường Quốc hội đến Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cao nhất tiếp tục nỗ lực cao nhất, tập trung cao độ cho những đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực, các giải pháp trong giai đoạn "nước rút" cuối năm 2026 và chuẩn bị điều kiện, tạo đà cho việc triển khai nhiệm vụ năm 2027.