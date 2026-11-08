TP Hồ Chí Minh: Hơn 6.000 người đi bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật
Ngày 8-11, tại phường Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh), Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11) năm 2026.
Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật-Vì cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình”, chương trình thu hút hơn 6.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp, người dân tham gia. Những năm qua, Ngày Pháp luật được thành phố triển khai với nhiều hoạt động thiết thực như thi tìm hiểu, đối thoại chính sách, phiên tòa giả định, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở... Thành phố tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tp-ho-chi-minh-hon-6-000-nguoi-di-bo-huong-ung-ngay-phap-luat-1063818