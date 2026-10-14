TP Hồ Chí Minh: Hơn 5,37 triệu người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử

Ngày 13/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường chủ trì cuộc họp giao ban tháng 10 về tình hình thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

TP Hồ Chí Minh dùng dữ liệu sức khỏe để nhận diện nguy cơ bệnh tật.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 10/10, chương trình khám sức khỏe toàn dân ghi nhận hơn 6 triệu lượt khám, trong đó hơn 5,37 triệu người dân đã có hồ sơ sức khỏe điện tử. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 25.000 lượt khám chưa được cập nhật vào hồ sơ điện tử.

Việc số hóa, tích hợp dữ liệu khám sức khỏe giúp ngành y tế bước đầu phân tích các vấn đề sức khỏe theo nhóm tuổi, nhận diện những nhóm có nguy cơ mắc bệnh và định hướng hoạt động dự phòng. Thay vì chỉ thống kê số lượt khám và các bệnh lý được phát hiện, ngành y tế có thêm cơ sở để phân tầng nguy cơ, xác định nhu cầu theo dõi, tư vấn và chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng nhóm dân cư.

Dữ liệu khám sức khỏe bước đầu nhận diện nguy cơ bệnh tật

Kết quả phân tích cho thấy các vấn đề sức khỏe có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi. Ở nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi, tật khúc xạ và sâu răng là những vấn đề đáng chú ý. Trong đó, có 388.793 lượt ghi nhận tật khúc xạ, chiếm hơn 48%; sâu răng chiếm 34%. Đây là cơ sở để ngành y tế tăng cường sàng lọc, chăm sóc sức khỏe học đường.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường.

Đối với nhóm từ 18 đến dưới 60 tuổi, dữ liệu trên khoảng 1,4 triệu lượt ghi nhận cho thấy các bệnh không lây nhiễm xuất hiện bên cạnh những vấn đề về mắt và răng miệng. Tăng huyết áp chiếm 6,7%, đái tháo đường type 2 chiếm 1,6% và rối loạn lipid máu chiếm 1,6%.

Ở nhóm từ 60 tuổi trở lên, các bệnh mạn tính có tỷ lệ ghi nhận cao hơn. Trong 812.377 lượt ghi nhận, tăng huyết áp chiếm hơn 16%, đái tháo đường type 2 chiếm 5,5% và đục thủy tinh thể do tuổi già chiếm 5,4%. Kết quả này cho thấy nhu cầu tăng cường quản lý bệnh mạn tính, theo dõi sức khỏe định kỳ và tổ chức chăm sóc liên tục cho người cao tuổi.

Sở Y tế lưu ý, các tỷ lệ trên được tính theo dữ liệu khám sức khỏe của từng nhóm tuổi, chưa đại diện cho tỷ lệ mắc bệnh trong toàn bộ dân số thành phố. Đây là những thông tin ban đầu giúp ngành y tế đánh giá nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo từng giai đoạn cuộc đời, từ sức khỏe học đường đến quản lý bệnh mạn tính ở người cao tuổi.

Ngoài thống kê bệnh lý, ngành y tế đã bước đầu sử dụng dữ liệu để phân tầng nguy cơ tim mạch, bệnh thận mạn và đái tháo đường. Trong đó, nguy cơ tim mạch được đánh giá dựa trên thông tin lâm sàng, bệnh sử và các chỉ số sức khỏe phù hợp, có áp dụng mô hình đánh giá nguy cơ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Các điểm cầu trực tuyến các xã, phường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Trong số hồ sơ của người trên 40 tuổi đủ điều kiện phân tầng nguy cơ tim mạch, hơn 30% thuộc nhóm nguy cơ cao và rất cao, gồm 14,7% nguy cơ cao và 16% nguy cơ rất cao.

Đối với bệnh thận mạn, việc đánh giá dựa trên tuổi, mức lọc cầu thận ước tính và kết quả protein niệu. Trong số hồ sơ đủ điều kiện phân tích, 6,2% thuộc nhóm nghi ngờ mắc bệnh thận, trong khi 12,3% chưa ghi nhận bệnh nhưng có yếu tố nguy cơ.

Với nguy cơ đái tháo đường, ngành y tế phân tích kết quả đường huyết lúc đói ở người trưởng thành chưa có tiền sử được chẩn đoán mắc bệnh. Kết quả cho thấy 19% hồ sơ nằm trong ngưỡng tiền đái tháo đường và hơn 10% có kết quả xét nghiệm đạt ngưỡng gợi ý chẩn đoán đái tháo đường.

Các kết quả phân tích giúp cơ sở y tế xác định những trường hợp cần ưu tiên tư vấn, theo dõi, xét nghiệm bổ sung hoặc chuyển đến cơ sở chuyên môn để đánh giá. Tuy nhiên, các tỷ lệ phân tầng chỉ áp dụng với những hồ sơ đáp ứng điều kiện phân tích của từng nhóm nguy cơ, không đại diện cho toàn bộ người dân tham gia khám sức khỏe. Kết quả phân tầng là công cụ hỗ trợ sàng lọc, quản lý sức khỏe, không thay thế chẩn đoán xác định của bác sĩ.

Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục khai thác dữ liệu để xác định các vấn đề sức khỏe cần ưu tiên, nhóm dân cư cần được chăm sóc và địa bàn cần tăng cường dự phòng. Thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, kết quả khám và thông tin phân tầng nguy cơ từng bước được sử dụng để hỗ trợ trạm y tế theo dõi sức khỏe người dân, quản lý bệnh không lây nhiễm, tư vấn dự phòng và kết nối với bệnh viện khi cần thiết.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tại cuộc họp.

Ngành y tế cũng đang phát triển hệ thống bảng điều khiển phân tích dữ liệu nhằm theo dõi mô hình bệnh tật, phân bố nguy cơ theo nhóm tuổi và địa bàn, phục vụ việc xây dựng kế hoạch can thiệp. Song song đó, ngành y tế cũng chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện kết nối thông tin giữa các cơ sở khám, chữa bệnh và bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu sức khỏe cá nhân.

Gỡ vướng dữ liệu, mở rộng độ bao phủ khám sức khỏe

Tại cuộc họp, đại diện một số xã, phường như Tam Thắng, Phú Mỹ và Đông Hòa phản ánh những khó khăn trong quá trình triển khai chương trình. Việc đồng bộ dữ liệu điện tử còn vướng mắc; công tác vận động người dân đi khám gặp trở ngại do người cao tuổi, người khuyết tật khó di chuyển, người lao động tự do hạn chế về thời gian và điều kiện kinh tế. Ngoài ra, cơ chế thanh toán giữa các địa phương cũng cần được làm rõ trong trường hợp người dân sinh sống tại một nơi nhưng khám sức khỏe tại địa phương khác.

Đại diện Sở Tài chính, Công an TP Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai chương trình.

Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội TP Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận kết quả ngành y tế đạt được, đồng thời yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp để đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ trên toàn thành phố hiện đạt khoảng 50%. Thành phố đã chỉ đạo tổ chức khám cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tuy nhiên, mới có 81 đơn vị đạt tỷ lệ trên 50%, trong khi 4 đơn vị còn dưới 30%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế tăng cường rà soát, làm sạch dữ liệu sức khỏe từ các cơ quan, địa phương, bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ theo yêu cầu trong năm 2026. Sở cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chuyển đổi số để hoàn thiện kết nối dữ liệu; đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khám sức khỏe, chú trọng người cao tuổi và các nhóm yếu thế.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh.

Đối với dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Sở Y tế cần tổng hợp những vướng mắc, kiến nghị Bộ Y tế xem xét phương án tích hợp nhằm tận dụng nguồn dữ liệu sẵn có, phục vụ quản lý sức khỏe người dân. Thành phố cũng cần rà soát kinh phí khám sức khỏe cho người lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ để đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp với cơ quan có thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo triển khai khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên, đặc biệt tại các trường trung học phổ thông, nơi tỷ lệ thực hiện còn thấp. Ban quản lý các khu công nghiệp cần rà soát tình hình khám sức khỏe cho công nhân tại doanh nghiệp, phối hợp với các xã, phường cập nhật dữ liệu và vận động doanh nghiệp hoàn thành việc khám sức khỏe cho người lao động.

Đối với công tác số hóa, Trung tâm Chuyển đổi số được đề nghị phối hợp với Sở Y tế hoàn thành kết nối dữ liệu hằng tuần, hướng dẫn cụ thể các địa phương cập nhật kết quả khám, làm sạch dữ liệu và bổ sung thông tin còn thiếu, nhất là những trường hợp đã khám nhưng chưa được ghi nhận trên hệ thống.

Sở Y tế, Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo cần thống nhất hướng dẫn về tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên, bảo đảm thông tin rõ ràng và thuận lợi khi thực hiện. Các xã, phường có tỷ lệ khám dưới 30% cần tập trung nguồn lực, chủ động đề xuất hỗ trợ để cải thiện tiến độ.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các sở, ngành, địa phương và Công an thành phố tiếp tục phối hợp trong xử lý dữ liệu, trao đổi thông tin và báo cáo kịp thời để UBND thành phố chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, hướng tới hoàn thành các mục tiêu của chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026.